Возле школы, где учится дочь Юрия Ткача, упала российская ракета: жена комика разбирала обломки

Школа дочери Юрия Ткача

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Возле школы в Киеве, где учится дочь украинского актера, ведущего и комика Юрия Ткача, упала российская ракета.

Об этом рассказала супруга юмориста Виктория Ткач в своем Instagram. Случилось это 17 сентября. В частности, школа в результате вражеского «прилета» получила серьезные повреждения. В учебном заведении выбиты окна, внутри помещения одни обломки стекла, а также перевернутая мебель и разбросанные вещи в результате взрывной волны.

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Виктория Ткач говорит в интервью nv.ua, что утром родители приехали помогать убирать последствия «прилета». Жена юмориста признается, что на фото не понимала всего масштаба разрушений, но когда своими глазами увидела школу после обстрела, то была шокирована. Виктория Ткач надеется, что учебное заведение удастся быстро восстановить, и дети вернутся к занятиям.

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Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

«Моя дочь учится в этой школе в шестом классе. Ночью подруга сказала, что у вашей школы не очень хорошая история. Фото, которые выкладывал, то не было видно всего масштаба. Утром в школе написали, чтобы приезжали и вместе помогали, когда приехали, то, конечно, был шок. Дети не видели этого, но все равно они напуганы и переживают, что здесь со школой. Жаль, что так», — комментирует жена шоумена.

Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха на фоне постоянных обстрелов Киева приняла сложное решение. Артистка с 4-летним сыном уезжает за границу.

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