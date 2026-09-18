Домашняя тушенка без автоклава: несколько простых рецептов

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Домашнюю тушенку часто готовят впрок и закрывают в банки. Самое мясо можно приготовить без автоклава — например, в обычной кастрюле или духовке. Однако если тушенку планируют хранить в закрытых банках несколько месяцев без холодильника, обычного тушения или кипячения банок в воде недостаточно.

Причина — в температуре. Госпродпотребслужба отмечает, что при домашнем консервировании мясных и рыбных продуктов требуется стерилизация при 115–120 °C в течение по меньшей мере 40–60 минут с последующим герметичным закрыванием.

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В обычной кастрюле с водой обеспечить такой режим не получится, при нормальном атмосферном давлении вода кипит примерно при 100 °C. Даже если держать банки в кипящей воде несколько часов, ее температура не поднимется до 115–120 °C. Для этого требуется оборудование, создающее повышенное давление, например автоклав.

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Поэтому без автоклава в домашних условиях можно приготовить вкусную тушенку и разложить ее в банки, но такие банки не следует оставлять на длительное хранение при комнатной температуре. После охлаждения тушенку нужно поставить в холодильник, а если необходимо сохранить ее подольше — заморозить.

Нижеследующие рецепты предназначены именно для такого домашнего приготовления тушенки без автоклава.

Простой рецепт тушенки из любого мяса

Этот рецепт подходит для свинины, говядины или курятины.

Ингредиенты на 1 кг мяса

мясо — 1 кг;

соль — 15-20 г;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец — 5-7 горошин;

сало или жир — 100-150 г по желанию, если мясо постное.

Мясо нарежьте большими кусочками. Если оно постно, можно добавить немного сала или жира.

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Сложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, перец и лавровый лист. Готовьте под крышкой на слабом огне около 2–3 часов.

Много воды добавлять не нужно, во время медленной тушки мясо будет выделять собственный сок. Готовое мясо должно стать очень мягким и легко делиться на волокна.

Когда мясо станет мягким и будет легко разделяться на волокна, его вместе с горячим соком и жиром можно разложить в чистые подготовленные банки. После охлаждения банки следует поставить в холодильник. Для более длительного хранения тушенку лучше заморозить порциями.

Свиная тушенка

Для тушенки лучше всего брать лопатку, ошейок или бедро.

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Ингредиенты

свинина — 2,5 кг;

сало — 300 г;

соль — 2,5 ст. л.;

черный перец горошком — 15–20 шт.;

лавровый лист — 5 шт.;

душистый перец — 5-6 горошин.

Свинину нужно нарезать кусочками примерно по 3-4 см, а сало мельче.

Мясо смешивают с солью и оставляют на 30 минут. Дальше его готовят на слабом огне в собственном соке. После закипания мясо тушат примерно 2,5–3 часа, периодически помешивая.

В конце добавляют перец и лавровый лист и готовят еще около 10-15 минут.

В результате свинина должна стать столь мягкой, чтобы легко разделяться вилкой.

Горячую готовую тушенку вместе с соком и вытопленным жиром разложите в чистые банки. После охлаждения поставьте его в холодильник.

Тушенка из свинины и курятины в духовке

Есть и вариант, в котором совмещают два вида мяса.

Ингредиенты

свинина — 2,5 кг;

куриное бедро без кости — 2,5 кг;

соль — по 1 ч. л. без горки на банке 0,5л;

лавровый лист — по 1 шт. на банке;

душистый перец — по 2 горошины;

черный перец — по 6 горошин;

вода — по 1–1,5 ст. л.

Куриную кожуру в этом рецепте рекомендуют оставить — она добавляет жира.

Свинину и курятину нарезают примерно одинаковыми кусочками. На дно банок кладут лавровый лист и перец, после чего наполняют их мясом, добавляют соль и немного воды.

Банки ставят в холодную духовку, затем устанавливают температуру 180 °C. Когда в банках начинается активное кипение, температуру понижают до 150 °C и готовят мясо еще примерно 3 часа.

Этот способ можно использовать для приготовления тушенки в качестве готового мясного блюда. Однако духовка не заменяет консервирование под давлением, поэтому такие банки нельзя рассматривать как безопасные консервы для многомесячного хранения при комнатной температуре.

Как хранить тушенку, приготовленную без автоклава.

Даже если горячее мясо разложить в стерилизованные банки и герметично закрыть, обычная тушка или приготовление в духовке не превращает его в консервы, которые гарантированно безопасно хранить всю зиму при комнатной температуре.

Приготовленную без автоклава тушенку не следует рассматривать как консервы для длительного хранения при комнатной температуре. Ее лучше хранить в холодильнике, а если нужно сделать запас на более долгий срок — заморозить порциями.

Госпродпотребслужба предупреждает, что домашние мясные консервы, приготовленные или сохраненные с нарушением правил, могут стать причиной ботулизма. О риске, связанном с домашней мясной консервацией, также напоминает Минздрав Украины.

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