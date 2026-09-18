Леди Гага тайно родила: СМИ раскрыли подробности родов 40-летней звезды и символическое имя ребенка

Леди Гага с женихом Майклом Полански / © Associated Press

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Американская певица Леди Гага с женихом, бизнесменом Майклом Полански тайно стали родителями.

О пополнении в семье стало известно в сентябре, когда папарацци застали звездную пару на прогулке с маленьким ребенком. В свою очередь ни один из них до сих пор не разглашает подробностей и тщательно скрывает счастье от публики.

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И все же инсайдерам удалось раздобыть информацию о ребенке Леди Гаги. Так, издание TMZ ознакомилось со свидетельством о рождении первенцы звезды и утверждает, что у нее родилась девочка.

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По данным источников, звезда родила дочь в начале июня в Лос-Анджелесе, но до сих пор не делится этим публично. Роды принимал один из популярных среди звезд акушер-гинеколог.

Леди Гага с женихом / © Associated Press

И пока Гага с женихом и дочерью проводит время подальше от публичности, инсайдер также озвучил имя крохи. Новорожденную назвали Роуз Бин Полански. Издание предположило, что оно может быть достаточно символичным для родителей.

В частности, «роуз» с английского переводится как «роза». И довольно интересным совпадением является то, что у Леди Гаги большая татуировка в форме розы на спине, посвященная ее выступлению с песней «La Vie En Rose» в фильме «Звезда родилась». А вот второе имя — Бин — может быть связано с певцом Карлом Бином. Именно он вдохновил ее на хит I Was Born This Way.

К слову, роман Леди Гаги и предпринимателя Майкла Полански закрутился еще в 2019 году, а в 2024 году они заручились. С тех пор певица долго размышляла о материнстве и говорила о своей готовности. И теперь мечта жениха и невесты осуществилась.

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Напомним, недавно актриса Милли Бобби Браун в свои 22 года во второй раз стала мамой. Звезда «Очень странных дел» и ее муж объявили об усыновлении ребенка.

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