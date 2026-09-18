В черном платье с пышными рюшами: 59-летняя звезда "Матрицы" поразила прекрасным видом

Кэрри-Энн Мосс / © Getty Images

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Кэрри-Энн Мосс, известная зрителям прежде всего благодаря роли Тринити в культовой франшизе «Матрица», посетила премьеру фильма «YAGA», которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Актриса вышла на красную дорожку в черном платье миди без рукавов, в котором она выглядела стройно и красиво. Наряд имел приталенный верх и юбку А-силуэта. Интересной деталью наряда был объемный воротник из нескольких слоев пышных рюшей, обрамлявший шею. Низ наряда также был украшен рюшами.

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Кэрри-Энн Мосс / © Getty Images

Мосс дополнила лук серебристыми туфлями с открытым носком и декоративной пряжкой. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке — кольцо с бриллиантами.

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Кэрри-Энн уложила волосы с седыми прядями на одну сторону легкими волнами, сделала максимально естественный макияж и бордовый маникюр.

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