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- Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: британская актриса в прозрачном платье появилась на премьере телесериала
32-летняя Гермиона Корфилд привлекла внимание своим откровенным нарядом.
Британская актриса Гермиона Корфилд посетила премьеру телесериала Outlander: Blood of My Blood, которая состоялась в Сиднее. В проекте она сыграла Джулию Мористон — мать главной героини «Чужоземки» Клэр Фрейзер.
Для своего выхода звезда выбрала прозрачное черное платье, под которым не было бюстгальтера. Верх наряда был украшен глубоким V-образным декольте с кружевной окантовкой, которое доходило почти до талии.
Платье имело короткую непрозрачную основу, поверх которой ниспадала полупрозрачная юбка длины миди с широкой кружевной полосой на подоле. Лук дополняли укороченный жакет с длинными рукавами и длинный шлейф, тянувшийся по красной ковровой дорожке.
Контрастным акцентом наряда стали белые туфли с заостренным носком на высоких каблуках, украшенные ремешками и металлическими шипами.
У Гермионы была красивая прическа с локонами в стиле старого Голливуда и вечерний макияж с красной помадой. Уши она украсила роскошными массивными серьгами с камнями и бусинами.