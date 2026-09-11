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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Без бюстгальтера: британская актриса в прозрачном платье появилась на премьере телесериала

32-летняя Гермиона Корфилд привлекла внимание своим откровенным нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Гермиона Корфилд

Гермиона Корфилд / © Getty Images

Британская актриса Гермиона Корфилд посетила премьеру телесериала Outlander: Blood of My Blood, которая состоялась в Сиднее. В проекте она сыграла Джулию Мористон — мать главной героини «Чужоземки» Клэр Фрейзер.

Для своего выхода звезда выбрала прозрачное черное платье, под которым не было бюстгальтера. Верх наряда был украшен глубоким V-образным декольте с кружевной окантовкой, которое доходило почти до талии.

Гермиона Корфилд / © Getty Images

Гермиона Корфилд / © Getty Images

Платье имело короткую непрозрачную основу, поверх которой ниспадала полупрозрачная юбка длины миди с широкой кружевной полосой на подоле. Лук дополняли укороченный жакет с длинными рукавами и длинный шлейф, тянувшийся по красной ковровой дорожке.

Контрастным акцентом наряда стали белые туфли с заостренным носком на высоких каблуках, украшенные ремешками и металлическими шипами.

У Гермионы была красивая прическа с локонами в стиле старого Голливуда и вечерний макияж с красной помадой. Уши она украсила роскошными массивными серьгами с камнями и бусинами.

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