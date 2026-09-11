Держались за руки: Дональд и Мелания Трамп впервые появились вместе после слухов о разводе

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

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Дональд Трамп и его жена Мелания впервые появились вместе на публике после новой волны слухов об их якобы разводе.

Президент и первая леди США посетили церемонию, посвященную 25-й годовщине терактов 11 сентября, которая состоялась в Пентагоне в Арлингтоне недалеко от Вашингтона.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Супруги прибыли на место проведения мероприятия вместе. Дональд и Мелания держались за руки, а перед началом церемонии президент прикоснулся к руке жены. Во время мероприятия они сидели рядом, несколько раз обменялись взглядами, а первая леди улыбнулась мужу.

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Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

На церемонии зачитали имена 184 человек, погибших в результате атаки на Пентагон 11 сентября 2001 года. После каждого имени раздавался удар колокола. Всего жертвами терактов в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании стали почти три тысячи человек.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Для мемориального мероприятия Мелания выбрала сдержанный образ в темных оттенках. На ней был графитовый костюм, состоящий из однобортного приталенного жакета и широких брюк. Под жакет она надела черную рубашку.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Образ первой леди дополнили черные туфли на шпильках с заостренным носком. У нее была прическа с мягкими локонами, а также макияж смоки-айс и с розовой помадой.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Дональд появился в темно-синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. На лацкане его пиджака была прикреплена традиционная брошь в виде американского флага.

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Напомним, совместное появление супругов состоялось после того, как в соцсетях распространились сообщения о том, что Мелания якобы решила развестись с мужем из-за его близких отношений с помощницей Натали Харп. Официальных заявлений о разрыве или разводе Дональд и Мелания Трамп не делали, а доказательств романтических отношений президента с Харп нет.

Натали Харп является одной из ближайших помощниц Трампа и часто сопровождает его во время поездок и официальных мероприятий. Именно ее постоянное присутствие рядом с президентом стало поводом для многочисленных слухов. Представитель Мелании ранее опроверг эти предположения и назвал Харп трудолюбивой сотрудницей.

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