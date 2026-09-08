Мелания и Дональд Трамп расстаются из-за его помощницы: что известно о громких слухах

© Associated Press

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В Сети появились слухи о том, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп якобы решили расстаться. Причиной назвали якобы близкие отношения американского лидера с его помощницей Натали Харп.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Об этом пишет издание News Meaww.

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Эти заявления опубликовал в социальной сети X пользователь Марк Слапински, который называет себя канадским журналистом и политическим обозревателем. Он утверждал, что супруги уже не общаются, а Мелания якобы отказалась от дальнейших совместных появлений с мужем. Посты быстро набрали сотни тысяч просмотров, а неподтвержденная информация начала активно распространяться в Сети.

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Однако никаких официальных подтверждений разрыва нет. Дональд и Мелания Трамп, их представители и Белый дом не делали заявлений о расставании или разводе супругов. Авторы фактчека также не нашли сообщений об этом в авторитетных СМИ. Утверждения о романе президента с Натали Харп также не подкреплены доказательствами.

Дональд и Мелания Трамп / © Associated Press

Слухи возникли на фоне повышенного внимания к помощнице Трампа, которая часто сопровождает его во время официальных поездок и мероприятий. Харп также помогает президенту работать с материалами для соцсетей и передает ему распечатанные статьи и посты, за что в его окружении получила прозвище «человек-принтер». В Белом доме ее называли преданной и трудолюбивой сотрудницей.

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Натали Харп и Дональд Трамп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Таким образом, сообщение о том, что Мелания и Дональд Трамп официально расстались из-за Натали Харп, на данный момент является беспочвенным слухом.

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