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Мелания и Дональд Трамп расстаются из-за его помощницы: что известно о громких слухах
В соцсетях распространилась информация о якобы разрыве отношений между супругами президента, однако никаких доказательств этого нет.
В Сети появились слухи о том, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп якобы решили расстаться. Причиной назвали якобы близкие отношения американского лидера с его помощницей Натали Харп.
Об этом пишет издание News Meaww.
Эти заявления опубликовал в социальной сети X пользователь Марк Слапински, который называет себя канадским журналистом и политическим обозревателем. Он утверждал, что супруги уже не общаются, а Мелания якобы отказалась от дальнейших совместных появлений с мужем. Посты быстро набрали сотни тысяч просмотров, а неподтвержденная информация начала активно распространяться в Сети.
Однако никаких официальных подтверждений разрыва нет. Дональд и Мелания Трамп, их представители и Белый дом не делали заявлений о расставании или разводе супругов. Авторы фактчека также не нашли сообщений об этом в авторитетных СМИ. Утверждения о романе президента с Натали Харп также не подкреплены доказательствами.
Слухи возникли на фоне повышенного внимания к помощнице Трампа, которая часто сопровождает его во время официальных поездок и мероприятий. Харп также помогает президенту работать с материалами для соцсетей и передает ему распечатанные статьи и посты, за что в его окружении получила прозвище «человек-принтер». В Белом доме ее называли преданной и трудолюбивой сотрудницей.
Таким образом, сообщение о том, что Мелания и Дональд Трамп официально расстались из-за Натали Харп, на данный момент является беспочвенным слухом.