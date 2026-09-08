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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла и король Чарльз попали под прицел фотографов по пути из воскресной службы

Члены британской королевской семьи посетили церковную службу в Шотландии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели, когда они покидали церковь Крати-Кирк, недалеко от Балморала, после воскресной службы.

Ее Величество была одета в синий короткий жакет с клетчатой подкладкой, белую блузку и платок был у нее на шее, также Камилла дополнила образ бордовой шляпой с пером и зеленой сумкой DeMellier London — ее любимая модель для прохладного осеннего сезона.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз был в пиджаке и вероятно в килте, а также с ярким галстуком.

В выходные королевская чета посетила Игры Бремара, где Камилла также появилась в клетчатом аутфите, а король Чарльз надел любимый килт из тартана.

Король Чарльз и королева Камилла на Играх Бремара / © Getty Images

Король Чарльз и королева Камилла на Играх Бремара / © Getty Images

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