Королева Камилла и король Чарльз попали под прицел фотографов по пути из воскресной службы

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

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Короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели, когда они покидали церковь Крати-Кирк, недалеко от Балморала, после воскресной службы.

Ее Величество была одета в синий короткий жакет с клетчатой подкладкой, белую блузку и платок был у нее на шее, также Камилла дополнила образ бордовой шляпой с пером и зеленой сумкой DeMellier London — ее любимая модель для прохладного осеннего сезона.

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Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз был в пиджаке и вероятно в килте, а также с ярким галстуком.

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В выходные королевская чета посетила Игры Бремара, где Камилла также появилась в клетчатом аутфите, а король Чарльз надел любимый килт из тартана.

Король Чарльз и королева Камилла на Играх Бремара / © Getty Images

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