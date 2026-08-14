Эффектная блондинка: помощница Трампа в гороховой мини-юбке и на шпильках попала под прицел папарацци

Натали Харп / © Getty Images

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Натали Харп попала под прицел папарацци после того, как прибыла вместе с Дональдом Трампом на Эллипс — парк недалеко от Белого дома в Вашингтоне. Помощницу президента США сфотографировали, когда она шла к автомобилю с рабочими материалами в руках.

На ней был черный облегающий топ и черная плиссированная мини-юбка в белый горошек, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

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Натали Харп / © Getty Images

Харп дополнила свой наряд бежевыми туфлями-лодочками с заостренными носками и на высоких шпильках.

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На плече у нее висела большая дорожняя сумка красного цвета, а в руках Натали несла ноутбук и папку с документами.

Натали Гарп / © Associated Press

Помощница Трампа дополнила образ красивой прической с локонами, макияжем и жемчужными серьгами-пуссетами.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уходит в отставку. Она покинет свой пост в конце августа 2026 года, чтобы уделять больше времени семье. В то же время она продолжит сотрудничать с Трампом в качестве внешнего советника. Преемника Левитт пока не объявили.

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