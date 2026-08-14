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Гормональный удар по суставам: врачи назвали 5 признаков, что климакс разрушает ваши руки
Во время менопаузы женщины чаще всего жалуются на приливы жара или бессонницы, но мало кто знает, что радикальная гормональная перестройка организма наносит мощный удар по суставам рук.
Боль при открывании двери, утреннее онемение пальцев и слабость в кистях — это не просто признаки переутомления, а частые спутники возрастных гормональных изменений в женском организме. Но пациентки годами терпят дискомфорт и обращаются за помощью только тогда, когда элементарные бытовые дела уже превращаются в пытки или даже становятся невозможными.
О том, как именно климакс разрушает руки и на какие тревожные симптомы следует обратить внимание, рассказывает Egészség Kalauz.
Как гормоны разрушают суставы
Чаще проблемы начинаются ночью. Женщина просыпается оттого, что ее руки полностью немели, встряхивает их, разминает и ложится спать дальше, списывая все на неудобную позу весной. Однако врачи предупреждают, что это может быть первым признаком опасного туннельного (запястного) синдрома, напрямую связанного с изменением уровня гормонов.
«В результате гормональных изменений также изменяется содержание воды и эластичность тканей, что может усилить давление на срединный нерв в запястье и привести к появлению симптомов онемения и синдрома запястного канала», — объяснила доктор хирургии Университета Земмельвайса Юдит Реку Хэттесси.
Главная причина заключается в резком снижении уровня эстрогена, ранее защищавшего суставы. Из-за его нехватки ухудшается обмен коллагена, сухожилия и связи теряют свою естественную эластичность, а организм становится гораздо более уязвимым к воспалительным процессам.
Другая распространенная проблема — так называемый «щелкающий палец». Утром женщина пытается разогнуть кисть, но один из пальцев на мгновение застревает, а затем резко и болезненно разгибается с характерным щелчком. Это происходит из-за сужения и воспаления пространства между сухожилием и его оболочкой.
Позже может появиться боль у основания большого пальца, что свидетельствует об износе хряща. Женщине становится тяжело и больно открыть бутылку с водой, повернуть ключ в замке или просто удержать чашку в руке из-за резкого ослабления силы хвата.
5 тревожных признаков, когда пора идти к хирургу
Врачи отмечают, что не стоит ждать, пока боль станет невыносимой. Своевременное обращение к специалисту позволяет решить большинство проблем консервативными методами: с помощью ночных фиксаторов, специальных упражнений или противовоспалительных препаратов и таким образом избежать сложного хирургического вмешательства.
Вот 5 главных сигналов, что вашим рукам нужна профессиональная помощь:
Ночное онемение. Если вы регулярно просыпаетесь от того, что ваш большой, указательный и средний пальцы потеряли чувствительность или покалывают.
Заклинивание пальцев. Если палец болезненно щелкает во время сгибания или разгибания, не ждите, пока он застрянет окончательно.
Боль у основания большого пальца. Особенно если он усиливается во время простых скручивающих движений (открывание банок, выкручивание белья).
Ослабление хвата. Если вы начали часто выпускать вещи из рук, а привычные предметы кажутся слишком тяжелыми.
Хроническая боль. Если скованность и неприятные ощущения в кистях не проходят более нескольких недель и постепенно усиливаются.
«Менопауза – это не только гинекологическая проблема. Некоторые жалобы на руки также начинаются в это время. Самое важное, чтобы пациентки не преуменьшали свои симптомы, ведь заболевания нервов, сухожилий и суставов могут повлечь за собой необратимое нарушение функций», — подытожила экспертка, призвав женщин не терпеть боль молча.
Напомним, просыпаться с головной болью – точно не тот сценарий, с которого хочется начинать день. Иногда причина банальна, например неудобная подушка, вино накануне или слишком много кофе. Однако регулярная головная боль с утра может быть сигналом, что организму нужно внимание.