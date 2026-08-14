Гормональный удар по суставам: врачи назвали 5 признаков, что климакс разрушает ваши руки

Менопауза отрицательно влияет на мелкие суставы рук / © Фото из открытых источников

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Боль при открывании двери, утреннее онемение пальцев и слабость в кистях — это не просто признаки переутомления, а частые спутники возрастных гормональных изменений в женском организме. Но пациентки годами терпят дискомфорт и обращаются за помощью только тогда, когда элементарные бытовые дела уже превращаются в пытки или даже становятся невозможными.

О том, как именно климакс разрушает руки и на какие тревожные симптомы следует обратить внимание, рассказывает Egészség Kalauz.

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Как гормоны разрушают суставы

Чаще проблемы начинаются ночью. Женщина просыпается оттого, что ее руки полностью немели, встряхивает их, разминает и ложится спать дальше, списывая все на неудобную позу весной. Однако врачи предупреждают, что это может быть первым признаком опасного туннельного (запястного) синдрома, напрямую связанного с изменением уровня гормонов.

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«В результате гормональных изменений также изменяется содержание воды и эластичность тканей, что может усилить давление на срединный нерв в запястье и привести к появлению симптомов онемения и синдрома запястного канала», — объяснила доктор хирургии Университета Земмельвайса Юдит Реку Хэттесси.

Главная причина заключается в резком снижении уровня эстрогена, ранее защищавшего суставы. Из-за его нехватки ухудшается обмен коллагена, сухожилия и связи теряют свою естественную эластичность, а организм становится гораздо более уязвимым к воспалительным процессам.

Другая распространенная проблема — так называемый «щелкающий палец». Утром женщина пытается разогнуть кисть, но один из пальцев на мгновение застревает, а затем резко и болезненно разгибается с характерным щелчком. Это происходит из-за сужения и воспаления пространства между сухожилием и его оболочкой.

Позже может появиться боль у основания большого пальца, что свидетельствует об износе хряща. Женщине становится тяжело и больно открыть бутылку с водой, повернуть ключ в замке или просто удержать чашку в руке из-за резкого ослабления силы хвата.

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5 тревожных признаков, когда пора идти к хирургу

Врачи отмечают, что не стоит ждать, пока боль станет невыносимой. Своевременное обращение к специалисту позволяет решить большинство проблем консервативными методами: с помощью ночных фиксаторов, специальных упражнений или противовоспалительных препаратов и таким образом избежать сложного хирургического вмешательства.

Вот 5 главных сигналов, что вашим рукам нужна профессиональная помощь:

Ночное онемение. Если вы регулярно просыпаетесь от того, что ваш большой, указательный и средний пальцы потеряли чувствительность или покалывают.

Заклинивание пальцев. Если палец болезненно щелкает во время сгибания или разгибания, не ждите, пока он застрянет окончательно.

Боль у основания большого пальца. Особенно если он усиливается во время простых скручивающих движений (открывание банок, выкручивание белья).

Ослабление хвата. Если вы начали часто выпускать вещи из рук, а привычные предметы кажутся слишком тяжелыми.

Хроническая боль. Если скованность и неприятные ощущения в кистях не проходят более нескольких недель и постепенно усиливаются.

«Менопауза – это не только гинекологическая проблема. Некоторые жалобы на руки также начинаются в это время. Самое важное, чтобы пациентки не преуменьшали свои симптомы, ведь заболевания нервов, сухожилий и суставов могут повлечь за собой необратимое нарушение функций», — подытожила экспертка, призвав женщин не терпеть боль молча.

Напомним, просыпаться с головной болью – точно не тот сценарий, с которого хочется начинать день. Иногда причина банальна, например неудобная подушка, вино накануне или слишком много кофе. Однако регулярная головная боль с утра может быть сигналом, что организму нужно внимание.

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