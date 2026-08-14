Гормональний удар по суглобах: лікарі назвали 5 ознак, що клімакс руйнує ваші руки

Менопауза негативно впливає на дрібні суглоби рук / © Фото з відкритих джерел

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Біль під час відчиняння дверей, ранкове оніміння пальців та слабкість у кистях — це не просто ознаки перевтоми, а часті супутники вікових гормональних змін у жіночому організмі. Але пацієнтки роками терплять дискомфорт і звертаються по допомогу лише тоді, коли елементарні побутові справи вже перетворюються на тортури або навіть стають неможливими.

Про те, як саме клімакс руйнує руки та на які тривожні симптоми варто негайно звернути увагу, розповідає EgészségKalauz.

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Як гормони руйнують суглоби

Найчастіше проблеми починаються вночі. Жінка прокидається від того, що її руки повністю заніміли, струшує їх, розминає і лягає спати далі, списуючи все на незручну позу увісні. Проте лікарі попереджають, що це може бути першою ознакою небезпечного тунельного (зап’ястного) синдрому, який напряму пов’язаний зі зміною рівня гормонів.

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«Внаслідок гормональних змін також змінюється вміст води та еластичність тканин, що може посилити тиск на серединний нерв у зап’ясті та призвести до появи симптомів оніміння і синдрому зап’ястного каналу», — пояснила докторка хірургії Університету Земмельвайса Юдіт Реку Хеттессі.

Головна причина полягає у різкому зниженні рівня естрогену, який раніше захищав суглоби. Через його нестачу погіршується обмін колагену, сухожилля та зв’язки втрачають свою природну еластичність, а організм стає набагато вразливішим до запальних процесів.

Інша поширена проблема — так званий «палець, що клацає». Зранку жінка намагається розігнути кисть, але один із пальців на мить застрягає, а потім різко і болісно розгинається з характерним клацанням. Це відбувається через звуження та запалення простору між сухожиллям і його оболонкою.

Пізніше може з’явитися біль біля основи великого пальця, що свідчить про зношування хряща. Жінці стає важко і боляче відкрити пляшку з водою, повернути ключ у замку чи просто втримати чашку в руці через різке ослаблення сили хвата.

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5 тривожних ознак, коли час йти до хірурга

Лікарі наголошують, що не варто чекати, поки біль стане нестерпним. Своєчасне звернення до спеціаліста дозволяє вирішити більшість проблем консервативними методами: за допомогою нічних фіксаторів, спеціальних вправ чи протизапальних препаратів, і таким чином уникнути складного хірургічного втручання.

Ось 5 головних сигналів, що вашим рукам потрібна професійна допомога:

Нічне оніміння. Якщо ви регулярно прокидаєтеся від того, що ваш великий, вказівний і середній пальці втратили чутливість або поколюють.

Заклинювання пальців. Якщо палець болісно клацає під час згинання або розгинання, не чекайте, поки він застрягне остаточно.

Біль біля основи великого пальця. Особливо якщо він посилюється під час простих скручувальних рухів (відкривання банок, викручування білизни).

Ослаблення хвату. Якщо ви почали часто випускати речі з рук, а звичні предмети здаються надто важкими.

Хронічний біль. Якщо скутість та неприємні відчуття у кистях не минають понад кілька тижнів і поступово посилюються.

«Менопауза — це не лише гінекологічна проблема. Деякі скарги на руки також починаються в цей час. Найважливіше, щоб пацієнтки не применшували свої симптоми, адже захворювання нервів, сухожиль і суглобів можуть спричинити незворотне порушення функцій», — підсумувала експертка, закликавши жінок не терпіти біль мовчки.

Нагадаємо, прокидатися з головним болем — точно не той сценарій, з якого хочеться починати день. Іноді причина банальна, наприклад, незручна подушка, вино напередодні чи надто багато кави. Проте регулярний головний біль зранку може бути сигналом, що організму потрібна увага.

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