Топ-10 квітів, які пишно квітнуть саме у серпні / © Associated Press

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Серпень часто сприймають як фінальну пряму садового сезону. Проте для багатьох рослин це зовсім не кінець, а момент, коли вони нарешті показують себе у всій красі, про це розповіло видання Real Simple.

Саме зараз у саду можуть з’явитися величезні соняшники, пишні жоржини, ніжні космеї та яскраві чорнобривці. Деякі з них квітнуть до осені, а багаторічники повертатимуться наступного року, щоб знову влаштувати кольорове шоу.

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Жоржини

Якщо саду потрібен «вау» ефект, починайте з жоржин. Вони вражають різноманіттям форм, розмірів і фактур пелюсток. Кулясті, махрові, великі, майже гігантські — здається, для кожної клумби існує своя жоржина.

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А палітра кольорів взагалі нагадує веселку, від ніжних пастельних відтінків до насичених червоних, бордових і фіолетових. У теплих регіонах бульби можуть зимувати у ґрунті, тоді як у холоднішому кліматі їх часто викопують на зиму та висаджують знову навесні.

Соняшники

Їхні величезні суцвіття легко стають головним акцентом саду. Деякі квіти можуть бути більшими за обідню тарілку, а кількох рослин достатньо, щоб повністю змінити вигляд клумби.

І не думайте, що соняшники бувають лише жовтими. Серед сортів можна знайти бордові, кремові, шоколадно-коричневі та майже білі варіанти. Вони люблять сонце та можуть продовжувати цвісти восени, а зрізані суцвіття мають чудовий вигляд у домашніх букетах.

Ехінацея

Ехінацея чи рудбекія пурпурова, — справжня знахідка для тих, хто хоче красивий сад без постійної боротьби з рослинами. Цей багаторічник добре росте та цвіте від середини літа до початку осені.

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Традиційно ехінацею можна побачити в рожево-фіолетових відтінках, але сучасні сорти пропонують значно ширшу палітру, як от жовту, помаранчеву, червону та білу. А ще її люблять запилювачі, тому вона стане гарним доповненням до саду, дружнього до метеликів і бджіл.

Цинії

Цинії — ті самі квіти, які можуть створити відчуття маленького літнього фестивалю просто на клумбі.

Вони бувають рожевими, червоними, жовтими, помаранчевими, білими, навіть лаймово-зеленими. Є сорти з двоколірними та плямистими пелюстками. Проте головний плюс — тривале цвітіння. Якщо регулярно видаляти зів’ялі квіти, цинії можуть продовжувати випускати нові бутони від кінця весни, майже до перших заморозків.

Гортензія

Гортензії — один із тих садових фаворитів, які можуть мати ефектний вигляд навіть тоді, коли літо вже поступово здає позиції. Їхні великі суцвіття довго зберігаються на кущах, а згодом можуть красиво висихати та залишатися декоративними навіть узимку.

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Ще один плюс — те, що на відміну від багатьох літніх красунь, гортензія добре почувається у напівтіні. Тож якщо у вашому саду є місце, куди сонце заглядає лише частину дня, це може бути її ідеальна територія.

Космея

Космея створює саме той романтичний ефект, який так люблять у садових фотосесіях. Тонкі стебла, ажурне листя та ніжні квіти рожевого, білого, жовтого, помаранчевого та червоного кольорів роблять її особливо привабливою.

Ці однорічники люблять сонце та можуть цвісти від літа до осені. Космея має гарний вигляд і у клумбах, і в природніших садах, де рослини ніби ростуть без зайвого втручання людини.

Чорнобривці

Українські сади без чорнобривців важко уявити. Їхні пишні помаранчеві та жовті квіти можуть з’являтися з кінця весни та продовжувати цвісти до перших заморозків.

А ще чорнобривці мають приємний бонус, адже їхні пелюстки їстівні. Їх можна використовувати для ароматного чаю чи додавати до салатів як яскравий декоративний акцент. Тож це не просто квіти для клумби, а ще й маленький їстівний елемент літньої кухні.

Еустома

Еустома легко може змусити подумати, що перед вами маленькі троянди. Її ніжні квіти бувають рожевими, фіолетовими, жовтими, червоними, білими та кремовими.

Рослина любить сонце та чудово підходить не лише для саду, а й для букетів. Формально еустома є багаторічною рослиною, однак у холоднішому кліматі вона часто не переживає зиму просто неба.

Левовий зів

Левовий зів легко впізнати за вертикальними суцвіттями, які зовсім не схожі на звичайні садові квіти. Залежно від сорту він може цвісти від весни до осені, а кольорів існує безліч.

Рослині підходить як сонце, так і легка напівтінь. А ще левиний зів чудово працює ц композиціях, адже його вертикальні «свічки» додають клумбі висоти та роблять її візуально цікавішою.

Платикодон

А ось ця рослина точно приверне увагу. Платикодон або широкодзвоник великоквітковий, отримав одну зі своїх назв завдяки незвичайним бутонам. Перед розкриттям вони нагадують маленькі повітряні кульки, які поступово «надуваються», а потім перетворюються на квіти у формі п’ятикутної зірки.

Це багаторічник, який може рости як на сонці, так і у напівтіні. Ідеальний варіант для тих, хто хоче додати до клумби трохи ботанічної ексцентричності.

Якщо ваш сад у серпні починає втрачати колір, не обов’язково повністю перебудовувати клумби. Зверніть увагу на рослини, які квітуть пізніше, регулярно прибирайте зів’ялі суцвіття та підбирайте квіти з різним періодом цвітіння. Так одні рослини поступово змінюватимуть інші, і сад не матиме моменту, коли він раптом має «спорожнілий» вигляд.

А ще серпень — чудовий час придивитися до того, чого вам бракує цього року, і скласти список бажань на наступний сезон.

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