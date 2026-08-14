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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Масштабний блекаут залишив без світла мільйони людей у чотирьох країнах: що стало причиною

Відключення світла охопили Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан і призвели до транспортного й комунального колапсу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Блекаут

Одразу чотири країни Центральної Азії занурились у блекаут

Масштабний блекаут знеструмив одразу кілька країн Центральної Азії, спричинивши серйозні збої в роботі транспорту, зв’язку та водопостачання. Автоматичні системи захисту зреагували на різкий стрибок напруги в об’єднаній енергосистемі, що призвело до ланцюгової реакції та відключення мільйонів споживачів.

Про це повідомляє центральноазійська служба «Радіо Свобода».

Наслідки колапсу в Казахстані

У Міністерстві енергетики Казахстану пояснили, що причиною аварії став раптовий накид потужності, викликаний різкою зміною перетоку електроенергії з боку енергосистеми Центральної Азії. Внаслідок цього миттєво спрацювала протиаварійна автоматика, яка знеструмила споживачів в Алмати, а також у десяти навколишніх районах Алматинської області.

Найбільше від відключення постраждав мегаполіс Алмати, де через відсутність світла зупинилося метро, вимкнулися світлофори та утворилися величезні затори. Також у місті виникли проблеми з мобільним зв’язком та водопостачанням, оскільки через знеструмлення зупинилися насосні станції.

Знеструмлення Таджикистану та Узбекистану

Не менш складною виявилася ситуація в Таджикистані, де повідомлення про масові відключення почали надходити з багатьох регіонів. Без світла одночасно опинилися столиця Душанбе, а також міста Куляб, Худжанд, Вахдат, Рогун та інші великі райони країни.

Офіційні причини аварії в Таджикистані поки що не оголошені, хоча спочатку в ЗМІ з’явилася версія про зупинку агрегатів Нурекської ГЕС через перевантаження, яку згодом спростували. Водночас Міненерго Узбекистану повідомило про аварію в енергосистемі сусідньої країни, що призвело до автоматичного відключення світла у низці областей та переходу на поетапне відновлення електропостачання.

Ситуація в Киргизстані

Про перебої з електроенергією також масово повідомляли жителі столиці Киргизстану — Бішкека, а також відпочивальники в Іссик-Кульській області. Офіційних заяв про аварійне відключення від енергетиків країни на той момент не надходило.

Раніше місцеві служби попереджали лише про планові ремонтні роботи в окремих районах, проте масштаб розладу свідчить про залученість країни до загального регіонального блекауту. Наразі фахівці всіх чотирьох держав працюють над стабілізацією об’єднаної мережі та поступовим поверненням світла в домівки людей.

Нагадаємо, днями на Кубі стався черговий масштабний блекаут. Весь острів із населенням близько 10 мільйонів людей залишився без світла після того, як повністю обвалилася енергосистема.

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