Куба звинуватила США в «геноциді» після того, як майже дві доби жила у темряві

Куба / © Associated Press

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Влада Куби після майже 36 годин масштабного блекауту заявляє, що причиною енергетичної кризи стали американські санкції та нафтова блокада, які позбавили острів необхідних ресурсів для стабільної роботи енергосистеми.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У Міністерстві енергетики Куби повідомили, що електропостачання по всій території країни вдалося повністю відновити через 36 годин після чергового загальнонаціонального відключення.

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Згідно з офіційною інформацією, енергосистема запрацювала приблизно об 11:35 за місцевим часом у вівторок. Сам блекаут розпочався ввечері в неділю і став уже четвертим масштабним відключенням електроенергії за останній місяць.

Напередодні кубинський уряд попереджав, що роботи з відновлення енергопостачання затримуються через несприятливі погодні умови.

Водночас міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес заявив, що головною причиною енергетичної кризи стали санкції США, зокрема фактична нафтова блокада, яка, за його словами, триває вже вісім місяців.

За словами дипломата, через обмеження країна втратила доступ до палива, запасних частин та міжнародних технічних спеціалістів.

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«Відключення національної електроенергетичної системи є прямим наслідком геноцидної блокади США проти Куби», — написав він у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що на Кубі стався черговий масштабний блекаут — увесь острів із населенням близько 10 мільйонів людей залишився без електроенергії.

Ми раніше інформували, що високопосадовці Пентагону таємно аналізують ще один потенційний осередок напруженості — можливі військові дії проти Куби.

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