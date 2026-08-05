Ви чуєте ці слова щодня, але їх в українській мові просто не існує

Фото ілюстративне / © Freepik

Реклама

В українській мові досі активно побутують суржикові слова та кальки, які повсякчас псують щоденне мовлення українців.

Філологиня та репетиторка з української мови Оксана Миколаївна (@litera.zno) у своєму відео на TikTok розповіла про поширені суржикові слова, які досі часто можна почути в щоденному спілкуванні, хоча в українській мові їх насправді не існує.

Реклама

За словами мовознавиці, однією з найпопулярніших помилок є вживання слова «четверг». Фахівчиня пояснює, що в називному відмінку це слово завжди пишеться без літери «г» на кінці — правильно казати й писати саме «четвер». Літера «г» з’являється лише під час відмінювання: «четвер, але четверга».

Реклама

Ще один поширений огріх — використання російської кальки «слідуючий».

«Слідуючий» — це калька з російської. Не «слідуючий потяг», а «наступний потяг», не «слідуюче завдання», а «наступне завдання», — наголосила Оксана Миколаївна.

Також експертка закликає звернути увагу на прикметник «природній», який часто вимовляють та пишуть із м’яким закінченням. Вона підкреслює, що це слово належить до твердої групи прикметників, тому єдино правильним варіантом є слово «природний».

Як правильно говорити українською — останні новини

Слово «благополуччя» в українській мові часто вживають без потреби, хоча є багато точніших і милозвучніших відповідників — найкраще підійде «добробут», а для емоційного чи нематеріального значення варто обирати вислови на кшталт «родинний затишок», «душевна рівновага» чи «спокій і злагода». Залежно від контексту доречними будуть також «достаток», «заможність», «процвітання» або «статки».

Реклама

Водночас українські народні лайки, які ми щодня вживаємо, насправді приховують побажання важких хвороб — від сифілісу до інсульту. Мовознавиця пояснила, що за звичними фразами на кшталт «хай тобі трясця» чи «шляк би тебе трафив» стоять лихоманка, параліч та навіть згадки про диявола, тож варто замислитися, перш ніж когось проклинати.

Новини партнерів