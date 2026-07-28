Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Назви посад здаються простими, однак саме вони часто стають причиною мовних помилок. Однією з найпоширеніших є вживання слів «завідувач» і «завідуючий» як рівнозначних. Більше того, багато людей не знають, який відмінок потрібно використовувати після цієї назви посади. Насправді сучасні норми української мови дають на це однозначну відповідь. Про це пише ресурс «24 Канал».

Яка форма є правильною

У сучасній українській літературній мові нормативною вважається слово «завідувач». Саме його рекомендують використовувати в офіційних документах, діловому листуванні, наказах, оголошеннях та в повсякденному мовленні.

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Форма «завідуючий» є застарілою. Вона з’явилася під впливом російської мовної традиції та ще трапляється в старих документах, на табличках установ або в текстах, які давно не оновлювалися. Проте сучасні мовні норми радять відмовитися від такого варіанту.

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Чому слово «завідуючий» не рекомендують вживати

Українська мова майже не використовує активні дієприкметники із суфіксами -уч-, -юч-для назв посад чи характеристик людини. Саме тому мовознавці радять уникати подібних форм.

Замість них краще використовувати іменники. Тому правильно говорити «завідувач», а не «завідуючий». Так само в сучасній українській мові краще не вживати слова на кшталт «керуючий», «співаючий», «танцюючий» чи «граючий».

Як правильно сказати: «завідувач відділу» чи «завідувач відділом»

Саме тут багато хто припускається ще однієї помилки. Люди часто орієнтуються на дієслово «завідувати», яке вимагає орудного відмінка. Правильно говорити:

завідувати відділом;

завідувати бібліотекою;

завідувати лабораторією.

Однак іменник «завідувач» має інше керування. Після нього потрібно ставити іменник у родовому відмінку. Правильними є такі словосполучення:

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завідувач відділу;

завідувач бібліотеки;

завідувач лабораторії;

завідувач кафедри;

завідувач архіву.

Як правильно називати жінку на цій посаді

Сьогодні поряд із традиційною формою активно використовується фемінітив «завідувачка». Він відповідає сучасним нормам української мови та дедалі частіше зустрічається в офіційних документах, засобах масової інформації та навчальних закладах.

Відповідно, правильно буде:

завідувачка відділу;

завідувачка бібліотеки;

завідувачка кафедри.

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