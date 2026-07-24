Яке українське слово дивує всіх іноземців: що насправді воно означає

Чому важливо знати самобутні українські слова / © Фото з відкритих джерел

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Українська мова багата на самобутні слова, які нерідко викликають подив у людей з інших країн. Одне з таких слів — «стодола». Воно добре знайоме багатьом українцям ще з дитинства, адже тісно пов’язане із сільським побутом, господарством та народними традиціями. Сьогодні це слово можна почути рідше, ніж кілька десятиліть тому, однак воно залишається важливою частиною української мовної спадщини.

Що таке стодола

Стодолою називають велику господарську будівлю, яка використовується для зберігання сіна, соломи, зерна, сільськогосподарського реманенту або інших запасів. У минулому така споруда була майже в кожному сільському дворі та відігравала важливу роль у веденні господарства.

Зазвичай стодоли будували просторими, щоб у них можна було розмістити значні запаси кормів і врожаю на весь рік. Саме тому слово часто асоціюється з достатком, працьовитістю та добрим господарем.

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Звідки походить ця назва

Мовознавці вважають, що слово має дуже давнє слов’янське коріння. Воно виникло ще в ті часи, коли землеробство було основою життя більшості людей.

Протягом століть значення слова майже не змінилося, що є доволі рідкісним явищем для мов. Саме тому «стодола» вважається одним із тих слів, які допомагають зберігати зв’язок між сучасною Україною та її історичним минулим.

Чому це слово часто викликає нерозуміння

Для багатьох іноземців, особливо тих, хто не знайомий з українською культурою, слово «стодола» звучить незвично. Вони нерідко не можуть одразу зрозуміти його значення або плутають із назвами інших господарських споруд.

Причина проста — у різних країнах для подібних будівель використовують власні назви, які не мають прямого мовного зв’язку зі словом «стодола». Через це воно сприймається як унікальна особливість української лексики.

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Не лише будівля, а й частина культури

Стодола займає особливе місце в українському фольклорі. Вона згадується у народних піснях, казках, прислів’ях та приказках. У багатьох селах саме біля стодоли відбувалися господарські роботи, збиралися сусіди та обговорювали важливі справи.

У деяких регіонах ці споруди навіть використовували як місце для святкувань або зберігання цінних речей громади.

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