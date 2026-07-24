Ніколи не купуйте такі консервовані помідори: один напис на етикетці видає їх із головою

Які консервовані помідори купувати / © pexels.com

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Багато хто звинувачує рецепт або власні кулінарні навички. Насправді ж причина може ховатися у звичайній банці консервованих помідорів. І все через один непримітний інгредієнт, який виробники додають до складу.

Який інгредієнт варто шукати на етикетці

Йдеться про хлорид кальцію (calcium chloride). Це безпечна харчова добавка, яку використовують як ущільнювач. Вона допомагає помідорам зберігати форму під час консервування, транспортування та тривалого зберігання.

Для здоров’я ця речовина не становить небезпеки, але вона суттєво впливає на те, як поводяться томати під час приготування.

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Помідори з хлоридом кальцію можуть годинами варитися, але все одно залишатимуться щільними. Саме тому вони не перетворюються на однорідний соус, а зберігають свою форму навіть після тривалого кипіння.

Коли такі помідори — гарний вибір

Не варто думати, що банки з хлоридом кальцію потрібно завжди обходити стороною. Насправді все залежить від того, що саме ви плануєте готувати.

Такі консервовані помідори чудово підходять для:

чилі;

мінестроне;

овочевого рагу;

шакшуки;

запіканок;

будь-яких страв, де потрібні цілі шматочки томатів.

У цих рецептах щільна текстура стане перевагою, адже помідори не перетворяться на кашу.

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А ось для цих страв їх краще не купувати

Якщо ж ви хочете отримати ніжний і гладкий соус, краще обирати консервовані помідори без хлориду кальцію.

Це особливо важливо, якщо ви готуєте:

соус маринара;

томатний крем-суп;

соус для піци;

пасту;

інші страви, де помідори повинні повністю розваритися.

У такому разі соус швидше набуде оксамитової консистенції без необхідності довго збивати його блендером.

FAQ

Чи шкідливий хлорид кальцію в консервованих помідорах?

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Ні. Хлорид кальцію (харчова добавка E509) вважається безпечним для споживання та використовується у харчовій промисловості як ущільнювач. Його додають, щоб консервовані помідори краще зберігали форму під час транспортування й тривалого зберігання. Єдиний недолік полягає в тому, що такі томати гірше розварюються, тому можуть не підійти для приготування однорідних соусів або крем-супів.

Як вибрати якісні консервовані помідори?

Під час вибору консервованих помідорів насамперед звертайте увагу на склад. Якщо ви плануєте готувати томатний соус, пасту або суп, краще обирати банки, у яких містяться лише помідори, томатний сік і сіль. Якщо ж потрібні помідори, які збережуть форму в рагу, шакшуці чи супі, можна сміливо купувати продукт із хлоридом кальцію. Також варто звернути увагу на цілі очищені томати у власному соку — їх часто використовують професійні кухарі для приготування страв із насиченим томатним смаком.

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