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Никогда не покупайте такие консервированные помидоры: одна надпись на этикетке выдает их с головой
Вы когда-нибудь готовили томатный соус по одному и тому же рецепту, но каждый раз получали разный результат? Однажды он получался нежным, густым и шелковистым, а другой оставался с большими кусочками помидоров, которые не разваривались даже после длительного тушения.
Многие обвиняют рецепт или собственные кулинарные навыки. На самом же деле причина может скрываться в обычной банке консервированных помидоров. И все из-за одного неприметного ингредиента, который производители добавляют в состав.
Какой ингредиент следует искать на этикетке
Речь идет о хлориде кальция (calcium chloride). Это безопасная пищевая добавка, используемая в качестве уплотнителя. Она помогает помидорам сохранять форму при консервировании, транспортировке и длительном хранении.
Для здоровья это вещество не представляет опасности, но оно существенно влияет на то, как ведут себя томаты во время приготовления.
Помидоры с хлоридом кальция могут часами вариться, но все равно оставаться плотными. Именно поэтому они не превращаются в однородный соус, а сохраняют свою форму даже после продолжительного кипения.
Когда такие помидоры — хороший выбор
Не стоит полагать, что банки с хлоридом кальция нужно всегда обходить стороной. На самом деле, все зависит от того, что именно вы планируете готовить.
Такие консервированные помидоры отлично подходят для:
чили;
минестроне;
овощного рагу;
шакшуки;
запеканок;
любых блюд, где требуются целые кусочки томатов.
В этих рецептах плотная текстура станет преимуществом, ведь помидоры не превратятся в кашу.
А вот для этих блюд их лучше не покупать
Если вы хотите получить нежный и гладкий соус, лучше выбирать консервированные помидоры без хлорида кальция.
Это особенно важно, если вы готовите:
соус маринара;
томатный крем-суп;
соус для пиццы;
пасту;
другие блюда, где помидоры должны полностью развариться.
В таком случае соус скорее приобретет бархатную консистенцию без необходимости долго сбивать его блендером.
FAQ
Вреден ли хлорид кальция в консервированных помидорах?
Нет. Хлорид кальция (пищевая добавка E509) считается безопасным для потребления и используется в пищевой промышленности как уплотнитель. Его добавляют, чтобы консервированные помидоры лучше сохраняли форму при транспортировке и длительном хранении. Единственный недостаток состоит в том, что такие томаты хуже развариваются, поэтому могут не подойти для приготовления однородных соусов или крем-супов.
Как выбрать консервированные помидоры?
При выборе консервированных помидоров в первую очередь обращайте внимание на состав. Если вы планируете готовить томатный соус, пасту или суп, лучше выбирать банки, содержащие только помидоры, томатный сок и соль. Если нужны помидоры, которые сохранят форму в рагу, шакшуке или супе, можно смело покупать продукт с хлоридом кальция. Также следует обратить внимание на целые очищенные томаты в собственном соке — их часто используют профессиональные повара для приготовления блюд с насыщенным томатным вкусом.