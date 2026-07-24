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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
477
Время на прочтение
2 мин

Никогда не покупайте такие консервированные помидоры: одна надпись на этикетке выдает их с головой

Вы когда-нибудь готовили томатный соус по одному и тому же рецепту, но каждый раз получали разный результат? Однажды он получался нежным, густым и шелковистым, а другой оставался с большими кусочками помидоров, которые не разваривались даже после длительного тушения.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Какие консервированные помидоры покупать

Какие консервированные помидоры покупать / © pexels.com

Многие обвиняют рецепт или собственные кулинарные навыки. На самом же деле причина может скрываться в обычной банке консервированных помидоров. И все из-за одного неприметного ингредиента, который производители добавляют в состав.

Какой ингредиент следует искать на этикетке

Речь идет о хлориде кальция (calcium chloride). Это безопасная пищевая добавка, используемая в качестве уплотнителя. Она помогает помидорам сохранять форму при консервировании, транспортировке и длительном хранении.

Для здоровья это вещество не представляет опасности, но оно существенно влияет на то, как ведут себя томаты во время приготовления.

Помидоры с хлоридом кальция могут часами вариться, но все равно оставаться плотными. Именно поэтому они не превращаются в однородный соус, а сохраняют свою форму даже после продолжительного кипения.

Когда такие помидоры — хороший выбор

Не стоит полагать, что банки с хлоридом кальция нужно всегда обходить стороной. На самом деле, все зависит от того, что именно вы планируете готовить.

Такие консервированные помидоры отлично подходят для:

  • чили;

  • минестроне;

  • овощного рагу;

  • шакшуки;

  • запеканок;

  • любых блюд, где требуются целые кусочки томатов.

В этих рецептах плотная текстура станет преимуществом, ведь помидоры не превратятся в кашу.

А вот для этих блюд их лучше не покупать

Если вы хотите получить нежный и гладкий соус, лучше выбирать консервированные помидоры без хлорида кальция.

Это особенно важно, если вы готовите:

  • соус маринара;

  • томатный крем-суп;

  • соус для пиццы;

  • пасту;

  • другие блюда, где помидоры должны полностью развариться.

В таком случае соус скорее приобретет бархатную консистенцию без необходимости долго сбивать его блендером.

FAQ

Вреден ли хлорид кальция в консервированных помидорах?

Нет. Хлорид кальция (пищевая добавка E509) считается безопасным для потребления и используется в пищевой промышленности как уплотнитель. Его добавляют, чтобы консервированные помидоры лучше сохраняли форму при транспортировке и длительном хранении. Единственный недостаток состоит в том, что такие томаты хуже развариваются, поэтому могут не подойти для приготовления однородных соусов или крем-супов.

Как выбрать консервированные помидоры?

При выборе консервированных помидоров в первую очередь обращайте внимание на состав. Если вы планируете готовить томатный соус, пасту или суп, лучше выбирать банки, содержащие только помидоры, томатный сок и соль. Если нужны помидоры, которые сохранят форму в рагу, шакшуке или супе, можно смело покупать продукт с хлоридом кальция. Также следует обратить внимание на целые очищенные томаты в собственном соке — их часто используют профессиональные повара для приготовления блюд с насыщенным томатным вкусом.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
477
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