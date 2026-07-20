Положите кухонное полотенце в морозилку уже сегодня: простой лайфхак, который поможет пережить летнюю жару

Зачем класть кухонное полотенце в морозилку / © pexels.com

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Если кондиционера нет или вы не хотите пользоваться им постоянно из-за высокого потребления электроэнергии, пригодится простой домашний лайфхак, который в последнее время активно обсуждают эксперты.

Речь идет об обычном кухонном полотенце, которое рекомендуют положить в морозильную камеру. Несмотря на простоту, этот способ помогает быстро освежиться и легче переносить летнюю жару.

Зачем класть кухонное полотенце в морозилку

Принцип действия очень прост. Слегка влажное кухонное полотенце нужно сложить, положить в чистый пакет или герметичный контейнер и оставить в морозилке примерно на 20–30 минут.

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После этого его можно:

приложить к шее;

положить на плечи;

охладить запястье или лоб;

использовать для быстрого снижения ощущения перегрева по возвращении с улицы.

Именно через шею, запястья и другие участки, где большие кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи, холод помогает быстрее создать чувство прохлады.

Кому особенно пригодится этот способ

Такой лайфхак станет полезным:

людям, работающим из дома без кондиционера;

пожилым людям;

тем, кто тяжело переносит жару;

после физических нагрузок или длительного пребывания на солнце;

при отключении электроэнергии, когда нет возможности пользоваться охлаждающей техникой.

В то же время не стоит прикладывать ледяное полотенце непосредственно к коже надолго. Если он слишком холоден, лучше завернуть его в тонкую сухую ткань или сделать короткий перерыв после нескольких минут использования.

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Как еще легче пережить жаркие дни

Специалисты также советуют придерживаться нескольких простых правил:

регулярно пить воду, даже если не испытываете сильной жажды;

днем закрывать шторы или жалюзи, чтобы солнце меньше нагревало комнату;

носить легкую одежду из светлых натуральных тканей;

избегать физических нагрузок в самые жаркие часы;

по возможности проветривать помещение утром и вечером, когда температура ниже.

Сочетание этих рекомендаций с холодным полотенцем позволяет гораздо комфортнее чувствовать себя даже без кондиционера.

Действительно ли этот лайфхак работает

Холодное полотенце не снижает температуру воздуха в помещении, однако оно помогает временно охладить тело и облегчить самочувствие в жаркие дни. Именно поэтому этот простой способ часто рекомендуется как дополнительное средство борьбы с жарой, особенно когда доступ к кондиционеру ограничен.

FAQ

Помогает ли полотенце с морозилки охладиться?

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Да. Если приложить охлажденное полотенце к шее, запястьям или лбу, можно быстрее почувствовать прохладу и временно облегчить состояние во время сильной жары. Это не заменяет кондиционер, но помогает более комфортно переносить высокие температуры.

Как быстро охладиться без кондиционера?

Эффективнее всего сочетать несколько способов: использовать холодное полотенце из морозилки, пить достаточно воды, закрывать окна и шторы днем, проветривать жилье вечером и утром, а также носить легкую одежду из натуральных тканей.

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