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Положите кухонное полотенце в морозилку уже сегодня: простой лайфхак, который поможет пережить летнюю жару
Когда температура за окном приближается к отметке +30 °C и выше, даже пребывание дома может превратиться в настоящее испытание.
Если кондиционера нет или вы не хотите пользоваться им постоянно из-за высокого потребления электроэнергии, пригодится простой домашний лайфхак, который в последнее время активно обсуждают эксперты.
Речь идет об обычном кухонном полотенце, которое рекомендуют положить в морозильную камеру. Несмотря на простоту, этот способ помогает быстро освежиться и легче переносить летнюю жару.
Зачем класть кухонное полотенце в морозилку
Принцип действия очень прост. Слегка влажное кухонное полотенце нужно сложить, положить в чистый пакет или герметичный контейнер и оставить в морозилке примерно на 20–30 минут.
После этого его можно:
приложить к шее;
положить на плечи;
охладить запястье или лоб;
использовать для быстрого снижения ощущения перегрева по возвращении с улицы.
Именно через шею, запястья и другие участки, где большие кровеносные сосуды расположены близко к поверхности кожи, холод помогает быстрее создать чувство прохлады.
Кому особенно пригодится этот способ
Такой лайфхак станет полезным:
людям, работающим из дома без кондиционера;
пожилым людям;
тем, кто тяжело переносит жару;
после физических нагрузок или длительного пребывания на солнце;
при отключении электроэнергии, когда нет возможности пользоваться охлаждающей техникой.
В то же время не стоит прикладывать ледяное полотенце непосредственно к коже надолго. Если он слишком холоден, лучше завернуть его в тонкую сухую ткань или сделать короткий перерыв после нескольких минут использования.
Как еще легче пережить жаркие дни
Специалисты также советуют придерживаться нескольких простых правил:
регулярно пить воду, даже если не испытываете сильной жажды;
днем закрывать шторы или жалюзи, чтобы солнце меньше нагревало комнату;
носить легкую одежду из светлых натуральных тканей;
избегать физических нагрузок в самые жаркие часы;
по возможности проветривать помещение утром и вечером, когда температура ниже.
Сочетание этих рекомендаций с холодным полотенцем позволяет гораздо комфортнее чувствовать себя даже без кондиционера.
Действительно ли этот лайфхак работает
Холодное полотенце не снижает температуру воздуха в помещении, однако оно помогает временно охладить тело и облегчить самочувствие в жаркие дни. Именно поэтому этот простой способ часто рекомендуется как дополнительное средство борьбы с жарой, особенно когда доступ к кондиционеру ограничен.
FAQ
Помогает ли полотенце с морозилки охладиться?
Да. Если приложить охлажденное полотенце к шее, запястьям или лбу, можно быстрее почувствовать прохладу и временно облегчить состояние во время сильной жары. Это не заменяет кондиционер, но помогает более комфортно переносить высокие температуры.
Как быстро охладиться без кондиционера?
Эффективнее всего сочетать несколько способов: использовать холодное полотенце из морозилки, пить достаточно воды, закрывать окна и шторы днем, проветривать жилье вечером и утром, а также носить легкую одежду из натуральных тканей.