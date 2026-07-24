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Выгодами зря выбрасывали продукты: главный миф о сроке годности, в который до сих пор верят миллионы
Многие без колебаний выбрасывают продукты сразу после истечения срока годности.
Кажется, что дата на упаковке — окончательный приговор. На самом же деле, это один из самых распространенных мифов о пищевых продуктах, из-за которого люди ежегодно теряют немало денег и создают тонны лишних пищевых отходов. Эксперты отмечают: чаще всего дата на упаковке говорит не о безопасности продукта, а о его наилучшем качестве.
Что на самом деле означает срок годности
Не все надписи на упаковке имеют одинаковое значение. В разных странах можно встретить отметки вроде «лучше употребить до», «употребить до» или «продать до». Чаще они указывают на период, в течение которого производитель гарантирует оптимальный вкус, аромат и текстуру продукта, а не момент, когда он мгновенно становится опасным.
Именно из-за неправильного толкования этих дат люди часто избавляются от продуктов, которые еще вполне пригодны к потреблению.
Почему не стоит ориентироваться только на дату
Дата на упаковке — это только один из критериев. Еще важнее оценить состояние самого продукта.
Следует немедленно выбросить пищу, если:
появилась плесень;
продукт имеет неприятный или необычный запах;
изменились цвет или консистенция;
упаковка повреждена, раздута или нарушена ее герметичность.
Если же продукт хорошо выглядит, пахнет и сохранялся в соответствии с рекомендациями производителя, он нередко может оставаться пригодным даже после указанной даты. В то же время, это правило не касается всех категорий продуктов.
Какие продукты требуют особой осторожности
Не стоит экспериментировать со скоропортящимися продуктами, такими как:
свежее мясо;
рыба и морепродукты;
готовые блюда;
продукты, длительно хранившиеся без холодильника.
Такие продукты могут представлять опасность даже тогда, когда внешне кажутся нормальными. Патогенные бактерии не всегда изменяют запах или вкус пищи, поэтому в случае сомнений лучше не рисковать здоровьем.
А как насчет молока, круп и макарон
Некоторые продукты имеют значительно более длительный срок фактического хранения.
Например:
сухие макароны, рис, сахар и соль могут храниться очень долго при условии сухого места;
консервы часто остаются безопасными после даты на упаковке, если у банка нет следов ржавчины, вздутия или повреждений;
молоко обычно следует оценивать по запаху и вкусу, хотя после открытия упаковки оно портится значительно быстрее вне зависимости от указанной даты.
Как не выбрасывать продукты зря
Чтобы сократить пищевые отходы и сэкономить деньги:
соблюдайте условия хранения;
используйте продукты по принципу «первым купил — первым использовал»;
не полагайтесь только на дату на упаковке;
всегда проверяйте внешний вид, запах и состояние упаковки.
Такой подход поможет не только избежать лишних затрат, но и более ответственно относиться к потреблению продуктов.
FAQ
Можно ли есть продукты по истечении срока годности?
Чаще так, если речь идет о продуктах длительного хранения, они правильно хранились и не имеют признаков порчи. В то же время мясо, рыбу, готовые блюда и другие скоропортящиеся продукты по истечении рекомендуемого срока потребления лучше не употреблять.
Как понять, что продукт испортился?
Самые распространенные признаки — появление плесени, неприятного запаха, изменение цвета, вкуса или консистенции, а также вздутая или поврежденная упаковка. Если есть хотя бы один из этих симптомов, продукт следует выбросить, даже если срок годности еще не истек.