Выгодами зря выбрасывали продукты: главный миф о сроке годности, в который до сих пор верят миллионы

Срок годности продуктов / © pexels.com

Реклама

Кажется, что дата на упаковке — окончательный приговор. На самом же деле, это один из самых распространенных мифов о пищевых продуктах, из-за которого люди ежегодно теряют немало денег и создают тонны лишних пищевых отходов. Эксперты отмечают: чаще всего дата на упаковке говорит не о безопасности продукта, а о его наилучшем качестве.

Что на самом деле означает срок годности

Не все надписи на упаковке имеют одинаковое значение. В разных странах можно встретить отметки вроде «лучше употребить до», «употребить до» или «продать до». Чаще они указывают на период, в течение которого производитель гарантирует оптимальный вкус, аромат и текстуру продукта, а не момент, когда он мгновенно становится опасным.

Именно из-за неправильного толкования этих дат люди часто избавляются от продуктов, которые еще вполне пригодны к потреблению.

Реклама

Почему не стоит ориентироваться только на дату

Дата на упаковке — это только один из критериев. Еще важнее оценить состояние самого продукта.

Следует немедленно выбросить пищу, если:

появилась плесень;

продукт имеет неприятный или необычный запах;

изменились цвет или консистенция;

упаковка повреждена, раздута или нарушена ее герметичность.

Если же продукт хорошо выглядит, пахнет и сохранялся в соответствии с рекомендациями производителя, он нередко может оставаться пригодным даже после указанной даты. В то же время, это правило не касается всех категорий продуктов.

Какие продукты требуют особой осторожности

Не стоит экспериментировать со скоропортящимися продуктами, такими как:

Реклама

свежее мясо;

рыба и морепродукты;

готовые блюда;

продукты, длительно хранившиеся без холодильника.

Такие продукты могут представлять опасность даже тогда, когда внешне кажутся нормальными. Патогенные бактерии не всегда изменяют запах или вкус пищи, поэтому в случае сомнений лучше не рисковать здоровьем.

А как насчет молока, круп и макарон

Некоторые продукты имеют значительно более длительный срок фактического хранения.

Например:

сухие макароны, рис, сахар и соль могут храниться очень долго при условии сухого места;

консервы часто остаются безопасными после даты на упаковке, если у банка нет следов ржавчины, вздутия или повреждений;

молоко обычно следует оценивать по запаху и вкусу, хотя после открытия упаковки оно портится значительно быстрее вне зависимости от указанной даты.

Как не выбрасывать продукты зря

Чтобы сократить пищевые отходы и сэкономить деньги:

Реклама

соблюдайте условия хранения;

используйте продукты по принципу «первым купил — первым использовал»;

не полагайтесь только на дату на упаковке;

всегда проверяйте внешний вид, запах и состояние упаковки.

Такой подход поможет не только избежать лишних затрат, но и более ответственно относиться к потреблению продуктов.

FAQ

Можно ли есть продукты по истечении срока годности?

Чаще так, если речь идет о продуктах длительного хранения, они правильно хранились и не имеют признаков порчи. В то же время мясо, рыбу, готовые блюда и другие скоропортящиеся продукты по истечении рекомендуемого срока потребления лучше не употреблять.

Как понять, что продукт испортился?

Реклама

Самые распространенные признаки — появление плесени, неприятного запаха, изменение цвета, вкуса или консистенции, а также вздутая или поврежденная упаковка. Если есть хотя бы один из этих симптомов, продукт следует выбросить, даже если срок годности еще не истек.

Новости партнеров