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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Врачи назвали продукты, которые провоцируют внезапное повышение давления: их лучше ограничить

Артериальное давление во многом зависит от образа жизни и питания. Избыток соли, переработанного мяса, фастфуда, энергетиков и алкоголя может постепенно ухудшать состояние сосудов и провоцировать резкие скачки давления.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие продукты провоцируют повышение давления

Какие продукты провоцируют повышение давления / © www.freepik.com/free-photo

Повышенное артериальное давление может возникать не только из-за стресса, наследственности или заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачи отмечают, что на показатели давления оказывает значительное влияние ежедневный рацион. Некоторые продукты содержат слишком много соли, сахара, насыщенных жиров или стимулирующих веществ, из-за чего сосуды работают с большей нагрузкой. Если вы подвержены гипертонии или уже испытываете проблемы с давлением, следует знать, какие продукты могут провоцировать его резкое повышение.

Соленые продукты и избыток поваренной соли

Именно избыток соли врачи называют одним из главных врагов нормального АД. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего увеличивается объем крови, а сердцу приходится работать интенсивнее.

Наиболее скрытой соли содержится в:

  • колбасах;

  • сосисках;

  • копченом мясе;

  • твердых сырах;

  • консервированных продуктах;

  • соленых снеках;

  • сухариках и чипсах;

  • готовых соусах.

Специалисты рекомендуют потреблять не более 5 г соли в сутки.

Колбасные изделия и переработанное мясо

Колбаса, ветчина, бекон и сосиски содержат не только много соли. В них часто добавляют консерванты, усилители вкуса и множество насыщенных жиров.

Регулярное употребление таких продуктов может оказывать негативное влияние на состояние сосудов и постепенно повышать риск развития гипертонии.

Фастфуд

Бургеры, картофель фри, пицца и другие блюда быстрого питания объединяют сразу несколько факторов риска.

Они содержат избыток соли, жиров, калорий и часто — скрытый сахар. Такое сочетание способствует набору лишнего веса, что также является одним из факторов повышения АД.

Энергетические напитки

Энергетики могут резко повышать АД даже у здоровых людей. Причина заключается в высоком содержании кофеина и других стимулирующих компонентов.

Особенно опасно совмещать их с физическими нагрузками или алкоголем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют полностью отказаться от таких напитков.

Чрезмерное количество кофе

Для большинства здоровых людей одна-две чашки натурального кофе в день не представляют опасности. Тем не менее, людям с нестабильным давлением большое количество кофеина может временно повышать показатели артериального давления.

Особенно внимательными следует быть тем, кто пьет несколько чашек крепкого кофе подряд.

Сладости и продукты с большим количеством сахара

Избыток сахара не вызывает мгновенного скачка давления так, как соль или кофеин. Однако его регулярное потребление способствует ожирению, нарушению обмена веществ и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно это касается:

  • сладких газированных напитков;

  • магазинной выпечки;

  • тортов;

  • конфет;

  • сладких хлопьев.

Алкоголь

Даже умеренное употребление алкоголя может влиять на АД. Сначала сосуды могут расширяться, но впоследствии у многих людей давление резко увеличивается.

Регулярное употребление спиртного увеличивает риск развития гипертонии.

Соевый соус

Многие считают его более полезной альтернативой соли. Однако в некоторых видах соевого соуса содержится большое количество натрия.

Именно поэтому его рекомендуют использовать умеренно или выбирать специальные варианты с пониженным содержанием соли.

Что следует есть для поддержания нормального давления

Врачи рекомендуют чаще включать в рацион:

  • свежие овощи;

  • ягоды;

  • фрукты;

  • зелень;

  • бобовые;

  • овсяную и гречневую каши;

  • морскую рыбу;

  • нежирные молочные продукты;

  • орехи в умеренном количестве.

Такие продукты богаты калием, магнием, клетчаткой и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и сосудов.

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Дата публикации
Количество просмотров
134
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