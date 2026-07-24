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Врачи назвали продукты, которые провоцируют внезапное повышение давления: их лучше ограничить
Артериальное давление во многом зависит от образа жизни и питания. Избыток соли, переработанного мяса, фастфуда, энергетиков и алкоголя может постепенно ухудшать состояние сосудов и провоцировать резкие скачки давления.
Повышенное артериальное давление может возникать не только из-за стресса, наследственности или заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачи отмечают, что на показатели давления оказывает значительное влияние ежедневный рацион. Некоторые продукты содержат слишком много соли, сахара, насыщенных жиров или стимулирующих веществ, из-за чего сосуды работают с большей нагрузкой. Если вы подвержены гипертонии или уже испытываете проблемы с давлением, следует знать, какие продукты могут провоцировать его резкое повышение.
Соленые продукты и избыток поваренной соли
Именно избыток соли врачи называют одним из главных врагов нормального АД. Соль задерживает жидкость в организме, из-за чего увеличивается объем крови, а сердцу приходится работать интенсивнее.
Наиболее скрытой соли содержится в:
колбасах;
сосисках;
копченом мясе;
твердых сырах;
консервированных продуктах;
соленых снеках;
сухариках и чипсах;
готовых соусах.
Специалисты рекомендуют потреблять не более 5 г соли в сутки.
Колбасные изделия и переработанное мясо
Колбаса, ветчина, бекон и сосиски содержат не только много соли. В них часто добавляют консерванты, усилители вкуса и множество насыщенных жиров.
Регулярное употребление таких продуктов может оказывать негативное влияние на состояние сосудов и постепенно повышать риск развития гипертонии.
Фастфуд
Бургеры, картофель фри, пицца и другие блюда быстрого питания объединяют сразу несколько факторов риска.
Они содержат избыток соли, жиров, калорий и часто — скрытый сахар. Такое сочетание способствует набору лишнего веса, что также является одним из факторов повышения АД.
Энергетические напитки
Энергетики могут резко повышать АД даже у здоровых людей. Причина заключается в высоком содержании кофеина и других стимулирующих компонентов.
Особенно опасно совмещать их с физическими нагрузками или алкоголем. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют полностью отказаться от таких напитков.
Чрезмерное количество кофе
Для большинства здоровых людей одна-две чашки натурального кофе в день не представляют опасности. Тем не менее, людям с нестабильным давлением большое количество кофеина может временно повышать показатели артериального давления.
Особенно внимательными следует быть тем, кто пьет несколько чашек крепкого кофе подряд.
Сладости и продукты с большим количеством сахара
Избыток сахара не вызывает мгновенного скачка давления так, как соль или кофеин. Однако его регулярное потребление способствует ожирению, нарушению обмена веществ и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Особенно это касается:
сладких газированных напитков;
магазинной выпечки;
тортов;
конфет;
сладких хлопьев.
Алкоголь
Даже умеренное употребление алкоголя может влиять на АД. Сначала сосуды могут расширяться, но впоследствии у многих людей давление резко увеличивается.
Регулярное употребление спиртного увеличивает риск развития гипертонии.
Соевый соус
Многие считают его более полезной альтернативой соли. Однако в некоторых видах соевого соуса содержится большое количество натрия.
Именно поэтому его рекомендуют использовать умеренно или выбирать специальные варианты с пониженным содержанием соли.
Что следует есть для поддержания нормального давления
Врачи рекомендуют чаще включать в рацион:
свежие овощи;
ягоды;
фрукты;
зелень;
бобовые;
овсяную и гречневую каши;
морскую рыбу;
нежирные молочные продукты;
орехи в умеренном количестве.
Такие продукты богаты калием, магнием, клетчаткой и антиоксидантами, поддерживающими здоровье сердца и сосудов.