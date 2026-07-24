Вы можете ежедневно чистить зубы впустую: одна привычка со щеткой будет стоить здоровых зубов

Как часто нужно менять зубную щетку

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Многие люди пользуются одной зубной щеткой, пока она полностью не потеряет форму. Однако стоматологи отмечают: такая привычка может плохо сказаться на качестве гигиены полости рта. Специалисты рекомендуют заменять зубную щетку каждые три-четыре месяца, а при определенных условиях даже раньше.

Все правила — рассказываем в материале ТСН.ua.

Почему важно вовремя менять зубную щетку

Главная причина регулярной замены — постепенный износ щетинок. Во время ежедневной чистки они деформируются, теряют упругость и не могут эффективно удалять зубной налет с поверхности зубов и вдоль линии десен. Поэтому возрастает риск накопления бактериального налета, развития кариеса и воспаления десен.

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Стоматологи подчеркивают, что независимо от того, пользуется ли человек обычной или электрической зубной щеткой, эффективность очистки напрямую зависит от состояния щетины. Именно поэтому стоматологи рекомендуют регулярно проверять ее внешний вид, а не ориентироваться только на дату покупки.

Когда не стоит ждать три месяца

Иногда щетку нужно заменить раньше рекомендуемого срока. Это касается случаев, когда:

щетинки растрескались или загнулись в разные стороны;

щетка потеряла первоначальную форму;

человек чистит зубы с сильным напором, из-за чего ворс быстрее изнашивается;

зубной щеткой случайно воспользовался другой человек.

Кроме того, эксперты советуют более внимательно относиться к замене средства гигиены людям со значительно ослабленным иммунитетом или после герпетической инфекции. В то же время после обычной простуды или гриппа риск повторного заражения из-за собственной зубной щетки считается низким, поэтому ее замена не является обязательной для всех.

А что с бактериями?

Зубная щетка действительно может накапливать микроорганизмы, поскольку постоянно контактирует со слюной и остатками пищи. Однако существующие научные данные не подтверждают, что бактерии, которые остаются на щетке после обычного использования, сами по себе вызывают заболевание. Значительно важнее правильно хранить ее: после чистки тщательно промыть под проточной водой, поставить вертикально и дать высохнуть на открытом воздухе.

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Не рекомендуется хранить щетку в герметичном футляре, если она еще влажная, это создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.

Нужно ли менять насадки электрической зубной щетки

Для электрических моделей действует аналогичное правило. Насадки рекомендуют обновлять примерно каждые три месяца или раньше, если щетинки потеряли форму. Многие современные производители даже оснащают насадки индикаторами износа, которые подсказывают, когда пришло время замены.

Простое правило для здоровой улыбки

Стоматологи напоминают, что даже самая дорогая зубная щетка не будет эффективна, если пользоваться ею слишком долго. Для качественной очистки зубов следует соблюдать базовые рекомендации: чистить зубы дважды в день в течение двух минут, использовать щетку с мягкой щетиной, регулярно менять ее или насадку и не забывать об очистке межзубных промежутков. Именно эти простые привычки помогают поддерживать здоровье зубов и десен в долгосрочной перспективе.

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