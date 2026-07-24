У гнізді Одарки та Грицика сталася історична подія: усі пташенята злетіли (фото, відео)

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда / © соцмережі

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Усі четверо пташенят із гнізда лелек Одарки та Грицика успішно опанували навичку польоту та вперше разом залишили рідну домівку.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Лелека Грицько.

Зазначається, що до першого вильоту лелеченята готувалися кілька тижнів — тренували крила та стрибали у гнізді.

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Перші самостійні вильоти розпочалися від 20 липня. Молоді птахи — Мрія, Махаон, Лельович та Ніка — піднімалися у повітря по черзі.

Вже 23 липня дослідники зафіксували важливий етап у житті пташиного сімейства: гніздо вперше залишилося повністю порожнім, адже всі четверо молодих лелек одночасно вирушили у політ.

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда. / © соцмережі

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда / © соцмережі

Нагадаємо, раніше у знаменитому лелечому гнізді Одарки та Грицика ввечері 20 травня вилупилося четверте пташеня. Малюк з’явився на світ о 21:58:08 і вже отримав ім’я — Ніка.

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