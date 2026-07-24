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У гнізді Одарки та Грицика сталася історична подія: усі пташенята злетіли (фото, відео)
Усі четверо пташенят відомої пари лелек Одарки та Грицика розпочали перші польоти.
Усі четверо пташенят із гнізда лелек Одарки та Грицика успішно опанували навичку польоту та вперше разом залишили рідну домівку.
Про це повідомили на сторінці у Facebook Лелека Грицько.
Зазначається, що до першого вильоту лелеченята готувалися кілька тижнів — тренували крила та стрибали у гнізді.
Перші самостійні вильоти розпочалися від 20 липня. Молоді птахи — Мрія, Махаон, Лельович та Ніка — піднімалися у повітря по черзі.
Вже 23 липня дослідники зафіксували важливий етап у житті пташиного сімейства: гніздо вперше залишилося повністю порожнім, адже всі четверо молодих лелек одночасно вирушили у політ.
Нагадаємо, раніше у знаменитому лелечому гнізді Одарки та Грицика ввечері 20 травня вилупилося четверте пташеня. Малюк з’явився на світ о 21:58:08 і вже отримав ім’я — Ніка.