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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

У гнізді Одарки та Грицика сталася історична подія: усі пташенята злетіли (фото, відео)

Усі четверо пташенят відомої пари лелек Одарки та Грицика розпочали перші польоти.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда / © соцмережі

Усі четверо пташенят із гнізда лелек Одарки та Грицика успішно опанували навичку польоту та вперше разом залишили рідну домівку.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Лелека Грицько.

Зазначається, що до першого вильоту лелеченята готувалися кілька тижнів — тренували крила та стрибали у гнізді.

Перші самостійні вильоти розпочалися від 20 липня. Молоді птахи — Мрія, Махаон, Лельович та Ніка — піднімалися у повітря по черзі.

Вже 23 липня дослідники зафіксували важливий етап у житті пташиного сімейства: гніздо вперше залишилося повністю порожнім, адже всі четверо молодих лелек одночасно вирушили у політ.

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда. / © соцмережі

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда. / © соцмережі

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда / © соцмережі

Пташенята лелек Одарки й Грицика вилетіли з гнізда / © соцмережі

Нагадаємо, раніше у знаменитому лелечому гнізді Одарки та Грицика ввечері 20 травня вилупилося четверте пташеня. Малюк з’явився на світ о 21:58:08 і вже отримав ім’я — Ніка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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