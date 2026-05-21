Цікaвинки
Зіркова лелеча родина Одарки та Грицика знову поповнилася: у гнізді з’явилося четверте пташеня (відео)

У знаменитому лелечому гнізді сталося нове поповнення — ввечері 20 травня на світ з’явилося четверте лелеченя, яке назвали Нікою.

Олена Кузьмич
Лелека

Лелека / © Pixabay

У знаменитому лелечому гнізді Одарки та Грицика ввечері 20 травня вилупилося четверте пташеня. Малюк з’явився на світ о 21:58:08 і вже отримав ім’я — Ніка.

Про народження нового лелеченяти повідомили у спільноті, яка стежить за життям пернатої родини онлайн. Ім’я для пташеняти обрали завдяки донату у розмірі 20 055 гривень.

“Ще повністю його не було видно, лише в цю хвилину за іншими малечами видно було її голову. Чекаємо!”, — йдеться у повідомленні.

Глядачі трансляції вже активно вітають нову мешканку гнізда. Тим часом батьки-лелеки продовжують турботливо доглядати за малечею.

Нагадаємо, напередодні у гнізді вже вилупилися троє лелеченят, за життям яких цілодобово спостерігають тисячі українців.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що польська лелека Збися несподівано змінила країну гніздування та оселилася в Україні. Це рідкісний випадок міграції, який вже зацікавив науковців.

