Зіркова лелеча родина Одарки та Грицика знову поповнилася: у гнізді з’явилося четверте пташеня (відео)
У знаменитому лелечому гнізді Одарки та Грицика ввечері 20 травня вилупилося четверте пташеня. Малюк з’явився на світ о 21:58:08 і вже отримав ім’я — Ніка.
Про народження нового лелеченяти повідомили у спільноті, яка стежить за життям пернатої родини онлайн. Ім’я для пташеняти обрали завдяки донату у розмірі 20 055 гривень.
“Ще повністю його не було видно, лише в цю хвилину за іншими малечами видно було її голову. Чекаємо!”, — йдеться у повідомленні.
Глядачі трансляції вже активно вітають нову мешканку гнізда. Тим часом батьки-лелеки продовжують турботливо доглядати за малечею.
Нагадаємо, напередодні у гнізді вже вилупилися троє лелеченят, за життям яких цілодобово спостерігають тисячі українців.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що польська лелека Збися несподівано змінила країну гніздування та оселилася в Україні. Це рідкісний випадок міграції, який вже зацікавив науковців.