- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 2 хв
СБУ виявила радіацію на місці прильоту на Чернігівщині: чи є ризик опромінення
На Чернігівщині на місці прильоту виявили радіацію: Держатомрегулювання видало сувору інструкцію для українців.
У Держатомі розповіли, чи є ризики для населення після того, як СБУ на Чернігівщині виявила підвищений радіаційний фон на місці ворожого «прильоту».
Про це передає пресслужба Держатомрегулювання.
У відомстві прокоментували повідомлення про виявлення серед уламків російських ракет класу «повітря-повітря» Р-60 окремих фрагментів, на поверхні яких зафіксовано підвищені (у порівнянні із фоновими) значення потужності дози гамма-випромінювання через присутніть елементів зі збідненого урану.
Фахівці зазначають, що ризик зовнішнього опромінення від цих уламків для населення є низьким. Водночас, уламки становлять серйозну хімічну та внутрішню радіаційну небезпеку у разі потрапляння мікрочастинок в організм людини.
«Потенційний ризик внутрішнього опромінення існує у разі безпосереднього контакту людини з пилом або аерозолями через наявність альфа- та бета-випромінювання і можливості потрапляння радіоактивного забруднення до організму з повітрям, водою, їжею або через рани», — йдеться в повідомленні.
Для персоналу, що працює з такими радіоактивними матеріалами, ризик може бути знижений через застосування засобів індивідуального захисту та дотримання норм радіаційної безпеки і санітарно-гігієнічних правил.
Сувора інструкція для цивільних: як діяти
У разі виявлення будь-яких фрагментів збитих ракет чи боєприпасів, категорично заборонено:
Підходити близько та роздивлятися знахідку.
Торкатися уламків руками (навіть у рукавичках).
Переміщувати, перекочувати чи намагатися розібрати залізяччя.
Намагатися здати фрагменти на металобрухт.
Що потрібно зробити: негайно відійдіть на безпечну відстань та терміново повідомте про небезпечну знахідку за телефонами гарячих ліній: СБУ — 15-16, ДСНС — 101 або Нацполіція — 102.
Нагадаємо, що СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети Р-60 класу «повітря–повітря», яку росіяни прилаштували на «Шахед». Цей удар стався на Чернігівщині у квітні 2026 року.
Військовий експерт пояснив, що це за зброя, і попередив про небезпеку.