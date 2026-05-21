СБУ виявила радіацію на місці прильоту на Чернігівщині: чи є ризик опромінення

Прихована загроза після атаки: звідки взявся підвищений радіаційний фон на Чернігівщині / © СБУ

У Держатомі розповіли, чи є ризики для населення після того, як СБУ на Чернігівщині виявила підвищений радіаційний фон на місці ворожого «прильоту».

Про це передає пресслужба Держатомрегулювання.

У відомстві прокоментували повідомлення про виявлення серед уламків російських ракет класу «повітря-повітря» Р-60 окремих фрагментів, на поверхні яких зафіксовано підвищені (у порівнянні із фоновими) значення потужності дози гамма-випромінювання через присутніть елементів зі збідненого урану.

Фахівці зазначають, що ризик зовнішнього опромінення від цих уламків для населення є низьким. Водночас, уламки становлять серйозну хімічну та внутрішню радіаційну небезпеку у разі потрапляння мікрочастинок в організм людини.

«Потенційний ризик внутрішнього опромінення існує у разі безпосереднього контакту людини з пилом або аерозолями через наявність альфа- та бета-випромінювання і можливості потрапляння радіоактивного забруднення до організму з повітрям, водою, їжею або через рани», — йдеться в повідомленні.

Для персоналу, що працює з такими радіоактивними матеріалами, ризик може бути знижений через застосування засобів індивідуального захисту та дотримання норм радіаційної безпеки і санітарно-гігієнічних правил.

Сувора інструкція для цивільних: як діяти

У разі виявлення будь-яких фрагментів збитих ракет чи боєприпасів, категорично заборонено:

Підходити близько та роздивлятися знахідку.

Торкатися уламків руками (навіть у рукавичках).

Переміщувати, перекочувати чи намагатися розібрати залізяччя.

Намагатися здати фрагменти на металобрухт.

Що потрібно зробити: негайно відійдіть на безпечну відстань та терміново повідомте про небезпечну знахідку за телефонами гарячих ліній: СБУ — 15-16, ДСНС — 101 або Нацполіція — 102.

Нагадаємо, що СБУ виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети Р-60 класу «повітря–повітря», яку росіяни прилаштували на «Шахед». Цей удар стався на Чернігівщині у квітні 2026 року.

