СБУ обнаружила радиацию на месте прилета на Черниговщине: есть ли риск облучения

Скрытая угроза после атаки: откуда взялся повышенный радиационный фон на Черниговщине / © СБУ

Реклама

В Госатоме рассказали, есть ли риски для населения после того, как СБУ в Черниговской области обнаружила повышенный радиационный фон на месте вражеского «прилета».

Об этом передает пресс-служба Госатомрегулирования.

В ведомстве прокомментировали сообщение об обнаружении среди обломков российских ракет класса «воздух-воздух» Р-60 отдельных фрагментов, на поверхности которых зафиксировано повышенное (по сравнению с фоновыми) значение мощности дозы гамма-излучения из-за присутствия элементов из обедненного урана.

Реклама

Специалисты отмечают, что риск внешнего облучения этих обломков для населения является низким. В то же время обломки представляют серьезную химическую и внутреннюю радиационную опасность при попадании микрочастиц в организм человека.

«Потенциальный риск внутреннего облучения существует в случае непосредственного контакта человека с пылью или аэрозолями из-за наличия альфа- и бета-излучения и возможности попадания радиоактивного загрязнения в организм с воздухом, водой, пищей или ранами», — говорится в сообщении.

Для персонала, работающего с такими радиоактивными материалами, риск может быть снижен из-за применения средств индивидуальной защиты и соблюдения норм радиационной безопасности и санитарно-гигиенических правил.

Строгая инструкция для гражданских: как действовать

В случае обнаружения каких-либо фрагментов сбитых ракет или боеприпасов категорически запрещено:

Реклама

Подходить близко и рассматривать находку.

Касаться обломков руками (даже в перчатках).

Перемещать, перекатывать или пытаться разобрать железо.

Пытаться сдать фрагменты на металлолом.

Что нужно сделать: немедленно отойдите на безопасное расстояние и срочно сообщите об опасной находке по телефонам горячих линий: СБУ — 15-16, ГСЧС — 101 или Нацполиция — 102.

Напомним, что СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», которую россияне пристроили на «Шахед». Этот удар произошел в Черниговской области в апреле 2026 года.

Военный эксперт объяснил, что это оружие, и предупредил об опасности.

Новости партнеров