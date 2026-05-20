Россия начала бить по Украине радиоактивными "Шахедами": Жданов объяснил, что это за оружие и предупредил об опасности

Россия начала использовать радиоактивное вооружение на ударных дронах типа «Шахед». В одном из сбитых беспилотников, как сообщили в Службе безопасности Украины, зафиксировали излучение, существенно превышавшее естественный радиационный фон.

Речь идет о модифицированном ударном дроне «Герань-2», который атаковал Черниговщину в ночь на 7 апреля. При обследовании обломков вблизи поселка Камка специалисты обнаружили повышенный уровень гамма-излучения — 12 мкЗв/ч, что может представлять угрозу здоровью человека.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, что это за оружие, чем оно опасно и на какое расстояние может долететь.

Что известно о радиоактивном «Шахеде»

В СБУ сообщили, что на обломках вражеского дрона обнаружили фрагменты ракеты Р-60 класса «воздух-воздух». Такие ракеты российские войска используют во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, перехватывающих вражеские БПЛА.

По данным следствия, в состав боевой части ракеты входили впечатляющие элементы из обедненного урана — были идентифицированы изотопы Уран-235 и Уран-238. После обнаружения опасных отломков их привели в безопасное состояние и транспортировали на место хранения радиоактивных отходов.

В СБУ призвали украинцев быть особенно осторожными при обнаружении обломков дронов, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность могут представлять поврежденные или сгоревшие боеприпасы, способные выделять радиоактивную пыль. В случае обнаружения подозрительных обломков нельзя к ним приближаться, касаться или перемещать — следует отойти на безопасное расстояние и сообщить спасателям, полиции или СБУ.

Ядерное ли это оружие

По словам Олега Жданова, ракета Р-60 на «Шахеде» — не новая практика. Ее используют для борьбы с украинской армейской авиацией, вылетающей на перехват беспилотников.

«Это ракета воздух-воздух для борьбы с воздушными целями. Они таким образом хотят бороться с нашей армейской авиацией, которая вылетает на уничтожение Шахедов», — пояснил эксперт.

Он добавил, что россияне постоянно экспериментируют с дронами. Например, «Шахеды» уже могли переносить FPV-дроны, которые после отделения от беспилотника отдельно атакуют цели.

В то же время Жданов подчеркнул, что обнаруженное излучение не означает, что речь идет о ядерном оружии.

«Это не говорит о том, что там ядерное оружие», — говорит он.

По мнению эксперта, Россия могла намеренно заложить в дрон или ракету элементы, имеющие радиоактивное заражение. Он предположил, что это может быть элемент так называемой «грязной бомбы», главная цель которой — не столько нанести физический ущерб, сколько посеять страх среди населения.

«Здесь не столько будет вреда от этого маленького элемента, излучающего радиацию, сколько будет паника среди населения», — отметил Жданов.

Он сравнил такие действия РФ с использованием запрещенных средств воздействия, в частности, химического оружия против украинских военных.

Жданов подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы. По его словам, нужно установить, была ли радиоактивная деталь заложена намеренно, или отдельные элементы просто находились рядом с источником излучения.

Эксперт объяснил, что металл способен накапливать радиацию. Если предмет длительное время находится у источника излучения, он может начать «фонить», а радиоактивность затем трудно устранить.

Здесь надо еще разобраться. Это умышленная была излучающая деталь, находилась ли она где-то у какого-то источника радиации и набралась», — сказал он.

Куда может долететь такой «Шахед»

По словам Жданова, дополнительная нагрузка в виде ракеты уменьшает дальность полета дрона. Однако это не означает, что угроза становится меньше.

«Чем больше нагрузка, тем меньше дальность. Но с учетом того, что у „Шахедов“ до 2000 километров дальность, минус 200-300 километров — не проблема», — объяснил военный эксперт.

То есть, даже с дополнительной ракетой такие беспилотники потенциально могут долетать на большие расстояния по территории Украины.

Как на информацию о радиоактивных обломках реагируют местные

ТСН.ua обратился за комментарием к старосте округа, в который входит село Камка на Черниговщине, вблизи которого обнаружили обломки ракеты с повышенным радиационным фоном.

Руководитель старостата Лариса Безручко отказалась подробно комментировать ситуацию, сославшись на официальную информацию правоохранителей.

«Это — закрытая информация», — сказала она в комментарии ТСН.ua.

