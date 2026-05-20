31-летняя известная украинская актриса выходит замуж за возлюбленного-военного

Анастасия Пустовит

Известная украинская актриса Анастасия Пустовит обручилась с возлюбленным-военным, с которым пять лет находится в отношениях.

Радостную новость 31-летняя артистка объявила в Instagram-stories. На днях знаменитость побывала Каннском кинофестивале. На «красную дорожку» Анастасия Пустовит выбрала черное сдержанное платье, а образ дополнила сумочкой и прозрачными перчатками. На безымянном пальце правой руки у актрисы виднелось кольцо, которое напоминало обручальное. В сторис знаменитость подтвердила, что действительно находится в статусе невесты.

«Отпуск и Канны состоялись. Как и новый статус», — поделилась артистка и показала обручальное кольцо на безымянном пальце.

Кстати, в Каннах Анастасия Пустовит побывала с важной миссией. Артистка представила фильм «Весна», который рассказывает о жизни украинцев на оккупированных территориях. Актриса на проекте «ЖВЛ представляет» говорит, что лента действительно тяжелая. Картина направлена на иностранных зрителей, чтобы те увидели, как приходится жить украинцам. Артистка делится, что после просмотра фильма люди были шокированы и даже плакали.

«Это очень сложное, темное, тяжелое кино именно для западного зрителя. Оно производит действительно тяжелое и темное впечатление. Люди выходили из зала шокированные, плакали. Я надеюсь, они понимают, что это наша реальность», — прокомментировала артистка.

