Непобедимый украинский чемпион дал прогноз на бой Усик — Верховен

Усик — Верховен / © instagram.com/usykaa

Реклама

Непобедимый украинский обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин дал прогноз на бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и легендарным кикбоксером Рико Верховеном.

По мнению Лапина, который будет биться в андеркарде поединка Усик — Верховен, украинский боксер досрочно победит нидерландца.

В то же время, Даниэль не исключает, что Верховен будет иметь шанс на лаки-панч, но все же не сомневается в триумфе Усика нокаутом.

Реклама

"Я думаю, что Александр вымотает его после пятого-шестого раунда и закончит нокаутом. 120-килограммовый мужчина долго не пропрыгает на ринге. Я так скажу, Александр очень сильно бьет. Он покажет 23 мая всю красоту.

Шансы Верховена на лаки-панч? В супертяжеловесах у всех есть шанс на лаки-панч. Будем смотреть. Я думаю, что он просто будет много промахиваться, вымотается и, как я уже говорил, Александр закончит бой.

Рико неплохо бьет, ловит тайминги, но я думаю, что этого мало, чтобы выиграть у абсолютного чемпиона по боксу", — сказал Лапин в комментарии из Гизы за несколько дней до боя Усика с Верховеном.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Реклама

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Реклама

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик — Верховен.

Также мы рассказывали, что Усик и Верховен провели битву взглядов на фоне пирамид.

Новости партнеров