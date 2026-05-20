Непобедимый украинский чемпион дал прогноз на бой Усик — Верховен
Даниэль Лапин считает, что Александр Усик досрочно победит Рико Верховена.
Непобедимый украинский обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин дал прогноз на бой между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и легендарным кикбоксером Рико Верховеном.
По мнению Лапина, который будет биться в андеркарде поединка Усик — Верховен, украинский боксер досрочно победит нидерландца.
В то же время, Даниэль не исключает, что Верховен будет иметь шанс на лаки-панч, но все же не сомневается в триумфе Усика нокаутом.
"Я думаю, что Александр вымотает его после пятого-шестого раунда и закончит нокаутом. 120-килограммовый мужчина долго не пропрыгает на ринге. Я так скажу, Александр очень сильно бьет. Он покажет 23 мая всю красоту.
Шансы Верховена на лаки-панч? В супертяжеловесах у всех есть шанс на лаки-панч. Будем смотреть. Я думаю, что он просто будет много промахиваться, вымотается и, как я уже говорил, Александр закончит бой.
Рико неплохо бьет, ловит тайминги, но я думаю, что этого мало, чтобы выиграть у абсолютного чемпиона по боксу", — сказал Лапин в комментарии из Гизы за несколько дней до боя Усика с Верховеном.
Когда бой Усик — Верховен
Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.
На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.
Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.
Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".
Где смотреть бой Усик — Верховен
Поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
