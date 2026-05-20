Некоторым украинцам снизят платежки за воду и тепло: кого касается

Коммуналка / © ТСН.ua

Реклама

В Украине изменили правила пересчета платежей за тепло и горячую воду во время чрезвычайных ситуаций, в частности, после российских ударов по инфраструктуре.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Перерасчет платежек за коммуналку — что изменится

Юлия Свириденко отметила, что новые правила направлены на то, чтобы четко учитывать фактический объем и качество коммунальных услуг во время чрезвычайных ситуаций.

Реклама

«Люди не должны платить полную стоимость за тепло или горячую воду, если из-за российских атак услуги оказывались с перебоями или некачественно», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Также добавила, что принятое решение обязывает абсолютно всех теплопоставщиков во всех областях Украины корректировать стоимость услуг в сторону уменьшения, если инфраструктура получила повреждения и потребители оставались без тепла или горячей воды.

По словам Свириденко, новое решение поможет коммунальным предприятиям, ремонтирующим поврежденные объекты. Местные власти смогут частично покрыть их расходы деньгами из резервных фондов, чтобы быстрее восстановить инфраструктуру.

Коммуналка в Украине — последние новости

Напомним, с 1 июня жители Кривого Рога получат новые тарифы на воду. Стоимость водоснабжения и водоотвода вырастет почти на 80%, а причиной называют резкое удорожание электроэнергии.

Реклама

Также с 1 мая в Украине прекратили действовать определенные тарифные льготы, в частности, для пользователей электроотопления. Хотя базовый тариф на свет, вероятно, останется на уровне 4,32 грн/кВт-ч, льготная цена 2,64 грн на первые 2000 кВт-ч с завершением отопительного сезона больше не действует.

Ранее мы писали, что в Украине обнаружили нарушения в 98% проверенных платежей за коммунальные услуги.

Новости партнеров