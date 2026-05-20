Королева Камилла показала, как наливала бокал «Гиннеса» во время своего визита в Северную Ирландию

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла совершила визит в поселок Хиллсборо в Северной Ирландии, но без своего спутника жизни — короля Чарльза III. Это произошло на второй день их визита в этот регион Великобритании.

Там Ее Величество прогулялась по улицам георгианской эпохи и встречалась с владельцами и персоналом трех предприятий в общине — паба «Нос пастора», старейшего магазина села, бакалейщика «ER Wilson» и кафе «Артурс».

Камилла надела классическое темно-синее пальто на пуговицах, под которым нее было платье в принт. Также она дополнила образ для прогулки черными удобными туфлями и любимыми украшениями, среди которых можно заметить брошь с бирюзой.

Королева Камилла также продемонстрировала свой скрытый талант, наполнив бокал легендарного пива «Гиннеса» в баре.

Королевская пара завершила свой трехдневный визит в Северную Ирландию в четверг, 20 мая.

