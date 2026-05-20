Мужчина наехал на полицейского, чтобы не забрали в ТЦК: чем все завершилось

В Харьковской области водитель совершил наезд на полицейского, чтобы избежать сопровождения в ТЦК.

Полиция

Полиция / © УНІАН

В селе Руновщина Харьковской области 28-летний водитель «ВАЗ-21099» сбил полицейского. Мужчина пытался скрыться, когда узнал, что находится в розыске ТЦК.

Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.

В полиции отметили. что экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил транспортное средство «ВАЗ-21099» для плановой проверки документов. В ходе проверки баз данных выяснилось, что водитель находится в розыске ТЦК и СП.

«Во время дальнейшего общения мужчина, пытаясь избежать сопровождения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, начал движение на автомобиле и совершил наезд на работника полиции.
В результате происшествия правоохранитель получил телесные повреждения в виде ушибов», — отметили полицейские.

Также добавили, что пострадавшему правоохранителю уже оказали необходимую медицинскую помощь. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Берестинского районного отдела полиции уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, СБУ разоблачила пять новых схем уклонения от мобилизации: задержаны организаторы в Киеве, Ивано-Франковской, Черкасской и Винницкой областях.

Ранее мы писали, что у реки Тиса, которую так любят уклонисты для попыток незаконного пересечения границы, появился «конкурент» — Днестр.

