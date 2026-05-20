Владимир Путин, Си Цзиньпи и Дональд Трамп / © ТСН.ua

Реклама

Лидер Китая Си Цзиньпин организовал для президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа практически идентичные государственные церемонии во время их визитов в Пекин. Было лишь одно незначительное отличие.

На это обратило внимание издание Bloomberg

Оба лидера получили максимально торжественный прием: красная дорожка у трапа самолета, дети с флагами и приветственными лозунгами, а затем официальная церемония у Дома народного собрания с военным оркестром, артиллерийским салютом и исполнением гимнов.

Реклама

Переговоры также проходили по похожему сценарию — в Восточном зале за длинным столом на фоне традиционной китайской ширмы с изображением журавлей.

© Associated Press

© Getty Images

Однако различия проявились в деталях протокола.

Дональда Трампа в аэропорту встречал вице-президент КНР Хань Чжэн, тогда как Путина — глава МИД Китая Ван И.

© Associated Press

© Getty Images

Аналитики связывают это с тем, что визиты Путина в Китай стали регулярными, а приезд Трампа рассматривается как более редкое и значимое событие.

Реклама

Кроме того, российская делегация оказалась заметно масштабнее. В нее вошли пять вице-премьеров, восемь министров и руководители крупных государственных корпораций. Китайская сторона ответила сопоставимым уровнем представительства.

Отдельное внимание СМИ привлек контраст в составе делегаций: встреча Трампа с китайским руководством состоялась почти исключительно в мужском составе, тогда как на переговорах с Путиным присутствовали несколько женщин-чиновников с обеих сторон.

Си принимал Путина и Трампа

Напомним, во вторник, 19 мая, российский диктатор Владимир Путин начал двухдневный визит в Китай для проведения переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Визит хозяина Кремля состоялся почти сразу после того, как президент США Дональд Трамп посетил Китай, где встречался с Си Цзиньпином.

Реклама

Впоследствии президент США Дональд Трамп оценил встречу лидеров Китая и России и сравнил торжественную церемонию с собственным визитом.

Новости партнеров