Новый расклад сил: кто выиграл во время встречи Трампа и Си Цзиньпина

Сдал ли Трамп Тайвань: эксперт о результатах американо-китайского саммита / © Associated Press

На днях в Пекине проходила встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, после которой политологи спорили, кто же все-таки победил после этого саммита — Вашингтон или Пекин.

Смог ли Трамп «переиграть» Си Цзиньпина на саммите и сдали ли Штаты Тайвань, рассказал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы и Бизнес-школы УКУ Валерий Пекарь.

По словам эксперта, если Трамп приехал на встречу с логикой своей известной книги «Искусство заключать сделки» (The Art of the Deal), то Си Цзиньпин руководствовался логикой классического трактата «Искусство войны» (The Art of War).

«Один приехал торговаться, другой собирается противостоять. Один сфокусирован на сделках, другой на стратегических преимуществах. Один мыслит годами, другой десятилетиями. Один играет в шахматы (быстрые и агрессивные), другой в вейци, известные нам под названием го (медленные и рассудительные)», — объясняет Пекарь.

Как Китай навязал свою игру

Политолог замечает, что Пекин применил в переговорах стратегический концепт китайской игры вейци под названием «беньшоу» (本手 — «настоящая рука»). Это надежный, выверенный ход, который укрепляет собственную структуру и устраняет уязвимости, не атакуя противника напрямую.

Пекарь считает, что Си Цзиньпин не пытался воспользоваться слабостями Трампа. Он сделал ход по укреплению своей позиции, назвав это «конструктивной стратегической стабильностью». Трамп в свою очередь получил роскошный прием, но ничего не добился. Не оправдались ни его надежды на крупные сделки, ни его стремление предотвратить будущие конфронтации с помощью сильной собственной позиции, ни (если предположить) провоцирование противника на выявление его намерений. Лидер Китая просто отказался играть в игру Трампа и навязал свою, замечает эксперт.

«Следовательно, вопрос, кто победил на саммите, некорректно поставлен. Несмотря на надежду американского президента, саммит не был быстрой игрой, в которой можно победить или хотя бы получить весомое преимущество, которое можно продемонстрировать. Саммит стал промежуточной точкой в долгой игре на получение стратегических преимуществ. Китай укрепил свою позицию и дал США право на следующий ход», — объясняет эксперт.

По мнению политолога, Си Цзиньпин фактически дал понять Вашингтону, что пока США решают локальные кризисные вопросы на своем краю геополитической доски, Китай методично развивает крепкую позицию на своем.

«Теперь все зависит от того, что США будут делать дальше на Ближнем Востоке. Но это уже другая тема», — подытожил эксперт.

