Путин в Китае будет пытаться "выбить" три важные вещи: о чем идет речь

Владимир Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 19 мая, начал двухдневный визит в Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сообщается, что эта поездка проходит сразу после государственного визита в Китай президента США Дональда Трампа. По оценкам аналитиков, Москва сейчас фокусируется на трех главных вопросах.

Старший научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс считает, что Путин пытается продемонстрировать Вашингтону более тесные отношения с КНР, а также ищет дипломатическую поддержку Пекина относительно войны в Украине.

«Пока у президента Путина есть территориальные амбиции на Западе, то есть в Украине, он должен добиваться дипломатических успехов на Востоке, то есть в Китае», — отметил Эд Прайс.

Переговоры проходят на фоне информации издания Financial Times о том, что Си Цзиньпин якобы заявил Трампу, что Путин в итоге может пожалеть о вторжении в Украину.

Хотя МИД Китая назвал это выдумкой, Пекин стремится понять дальнейшее развитие конфликта. Главный экономист Deloitte China Ситао Сюй отметил, что для Китая важно не беспокоиться о безопасности на совместном с РФ западном фланге.

Важным пунктом повестки дня остается энергетическая зависимость России, которая из-за санкций потеряла европейский рынок и нуждается в согласовании строительства газопровода «Сила Сибири-2» для удвоения экспорта газа. Однако Китай, уже диверсифицировавший источники и создавший значительные запасы энергоресурсов, затягивает этот процесс.

Декан Лондонской бизнес-школы Сергей Гуриев в интервью CNBC отметил, что главным вопросом, который Путин стремится обсудить с Си Цзиньпином, является строительство газопровода. Также РФ остро нуждается в расширении экономического партнерства через технологическую зависимость.

«Россия зависит от Китая в сфере технологий, потребительских и промышленных товаров», — пояснил Гуриев.

Сам Путин в официальных заявлениях характеризует поездку как плановую встречу по развитию «безграничного потенциала» двух стран. В то же время эксперты отмечают, что для изолированной российской экономики этот визит критически важен для выживания.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Путин вслед за Трампом улетит в Си Цзиньпин. Поездка намечена на 19-20 мая.

Впоследствии диктатор-президент РФ Владимир Путин накануне визита в Китай рассыпался дифирамбами в адрес лидера страны Си Цзиньпина и сыпал льстивые высказывания о «дружественных контактах» двух стран.

В то же время, Bloomberg пишет о том, что Россия ищет спасения в Китае. Да, в центре внимания во время визита Путина в Пекин будет газопровод «Сила Сибири-2», который Москва пытается продвинуть уже в пятый раз за последние годы.

