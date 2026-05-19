Путин в Китае будет пытаться "выбить" три важные вещи: о чем идет речь
Путин отправился в Пекин на переговоры с Си Цзиньпин сразу после визита Трампа.
Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 19 мая, начал двухдневный визит в Китай для переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает телеканал CNBC.
Сообщается, что эта поездка проходит сразу после государственного визита в Китай президента США Дональда Трампа. По оценкам аналитиков, Москва сейчас фокусируется на трех главных вопросах.
Старший научный сотрудник Нью-Йоркского университета Эд Прайс считает, что Путин пытается продемонстрировать Вашингтону более тесные отношения с КНР, а также ищет дипломатическую поддержку Пекина относительно войны в Украине.
«Пока у президента Путина есть территориальные амбиции на Западе, то есть в Украине, он должен добиваться дипломатических успехов на Востоке, то есть в Китае», — отметил Эд Прайс.
Переговоры проходят на фоне информации издания Financial Times о том, что Си Цзиньпин якобы заявил Трампу, что Путин в итоге может пожалеть о вторжении в Украину.
Хотя МИД Китая назвал это выдумкой, Пекин стремится понять дальнейшее развитие конфликта. Главный экономист Deloitte China Ситао Сюй отметил, что для Китая важно не беспокоиться о безопасности на совместном с РФ западном фланге.
Важным пунктом повестки дня остается энергетическая зависимость России, которая из-за санкций потеряла европейский рынок и нуждается в согласовании строительства газопровода «Сила Сибири-2» для удвоения экспорта газа. Однако Китай, уже диверсифицировавший источники и создавший значительные запасы энергоресурсов, затягивает этот процесс.
Декан Лондонской бизнес-школы Сергей Гуриев в интервью CNBC отметил, что главным вопросом, который Путин стремится обсудить с Си Цзиньпином, является строительство газопровода. Также РФ остро нуждается в расширении экономического партнерства через технологическую зависимость.
«Россия зависит от Китая в сфере технологий, потребительских и промышленных товаров», — пояснил Гуриев.
Сам Путин в официальных заявлениях характеризует поездку как плановую встречу по развитию «безграничного потенциала» двух стран. В то же время эксперты отмечают, что для изолированной российской экономики этот визит критически важен для выживания.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Путин вслед за Трампом улетит в Си Цзиньпин. Поездка намечена на 19-20 мая.
Впоследствии диктатор-президент РФ Владимир Путин накануне визита в Китай рассыпался дифирамбами в адрес лидера страны Си Цзиньпина и сыпал льстивые высказывания о «дружественных контактах» двух стран.
В то же время, Bloomberg пишет о том, что Россия ищет спасения в Китае. Да, в центре внимания во время визита Путина в Пекин будет газопровод «Сила Сибири-2», который Москва пытается продвинуть уже в пятый раз за последние годы.