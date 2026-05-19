Повторение рекорда: семь украинок напрямую попали в основную сетку Wimbledon-2026
Wimbledon-2026 состоится с 29 июня по 12 июля.
Семь украинских теннисисток автоматически попали в основную сетку Wimbledon-2026.
Соответствующий список был опубликован на официальном сайте турнира.
В основную сетку травяного мэйджора вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.
Таким образом, Украина повторила исторический рекорд представительства на турнирах серии Grand Slam.
Ранее семь украинок играли в основе мэйджоров четыре раза: на Roland Garros-2007, Wimbledon-2008, Australian Open-2024 и US-Open 2024.
Также семь украинок автоматически вошли в основную сетку Roland Garros-2026, матчи которой состоятся с 24 мая по 7 июня.
Отметим, что количество представительниц Украины в основе Wimbledon-2026 может возрасти — Вероника Подрез находится на 44-й позиции в альтернативном списке, поэтому попытается пробиться на турнир через квалификацию.
Матчи основной сетки Wimbledon-2026 состоятся с 29 июня по 12 июля.
Ранее сообщалось, что Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме.
Благодаря этому триумфу Элина поднялась на седьмое место в рейтинге WTA.
Также мы рассказывали, что Костюк стала чемпионкой турнира WTA 1000 в Мадриде.