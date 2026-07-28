«Ми не врахували, що Міша почне відбиватися»: на Банковій шоковані спротивом Федорова

Володимир Зеленський та Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

Реклама

На Банковій не очікували, що колишній міністр оборони Михайло Федоров чинитиме спротив через відставку. Тим часом в оточенні ексміністра президента Володимира Зеленського звинучають в тому, що він захотів його прибрати.

Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна» з посиланням на джерела в оточенні Володимира Зеленського та самого колишнього міністра.

Реклама

Про що говорили Зеленський і Федоров за зачиненими дверима під час протестів

Зеленський і Федоров провели декілька тривалих зустрічей за зачиненими дверима вже після того, як Рада затвердила новий склад Кабміну без міністрів закордонних справ та оборони і розійшлася на канікули, а у різних містах спалахнули протести.

Реклама

Близький до Зеленського співрозмовник розповів, що в Офісі президента ультиматуми Федорова стали великою несподіванкою.

«Ми не врахували, що Міша почне відбиватися. Ще, мабуть, не було прецеденту, щоб міністр, тим більше міністр оборони намагався ставити ультиматуми президенту. Тим більше, ще раніше Міша сам казав: „Якщо ви вирішите мене звільнити, просто скажіть — я напишу заяву й піду“, — каже він.

Однак в оточенні Федорова мають свою версію щодо відставки.

«Президент затіяв зміну Кабміну, щоб, по суті, прибрати Федорова. І ніхто йому не казав писати заяву. Якби сказали, він би так і зробив, як обіцяв. А йому взагалі за пів години до засідання фракції «слуг» сказали, що президент вноситиме Хмару на Міноборони», — розповідає джерело.

Реклама

Зеленський пропонував Федорову різні посади

Декілька джерел у різних таборах підтвердили, що під час зустрічей Зеленський пропонував Федорову інші посади, зокрема віцепрем’єра з цифрових інновацій.

Співрозмовники додали, що Зеленський не повернув Федорова на посаду міністра оборони, бо його команда залишається на своїх місцях й надалі займатиметься операційною діяльністю. А якщо бракує загального «візіонерства» процесу, то його Федоров міг би забезпечити, наприклад, на посаді того ж віцепрем’єра.

Однак в оточенні Федорова запевнюють, що віцепрем’єр не може впливати на важливі рішення щодо війни.

«Так система не працює. Віцепрем’єр не може впливати на ситуацію. Коли ти міністр, ти підписуєш документи, ти формуєш команду під певні завдання. А коли не всередині команди, ти перестаєш бути частиною цієї системи», — сказав це співрозмовник.

Реклама

Відставка Федорова — останні новини

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у команді Зеленського начебто закрили питання щодо повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Новим керівником оборонного відомства стане Євген Хмара. В оточенні президента поділилися, що попри тривалі вуличні протести та серію особистих зустрічей між президентом та Михайлом Федоровим за зачиненими дверима, сторони так і не дійшли згоди щодо подальшої співпраці.

Тим часом у багатьох містах України тривають вуличні протести проти відставки Федорова. Учасники акції зазначають, що головною метою протесту є повернення колишнього міністра в Міноборони та привернення уваги влади до їхньої позиції.

Новини партнерів