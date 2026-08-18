Чому не всі люди вміють свистіти: вчені знайшли причину у роті

Анатомія та вік впливають на вашу здатність свистіти / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Американські дослідники акустики з Іллінойського технологічного інституту з’ясували, що здатність людини свистіти залежить від дуже специфічної геометрії ротової порожнини та точного розташування язика. Фахівці довели, що справжня анатомічна неможливість відтворити цей звук зустрічається вкрай рідко, а головною проблемою для більшості залишається відсутність практики.

Про це пише Popular Science.

Реклама

Анатомічні обмеження та вплив віку

За словами професора машинобудування Франциско Руїза, існують певні фізичні стани, які справді унеможливлюють свист, наприклад, розщілина піднебіння. У таких випадках людина фізично не здатна створити необхідне вузьке звуження між губами та язиком для правильного проходження потоку повітря.

Реклама

Однак для всіх інших головною перешкодою стає саме вік, адже процес навчання сильно нагадує засвоєння іноземної мови. Вчені зазначають, що з настанням статевого дозрівання м’язи губ та язика втрачають свою максимальну адаптивність, тому дорослим набагато складніше освоїти цю нову навичку з нуля.

«По суті, навчити старого собаку нових трюків значно важче», — констатує Морін Стоун, почесна професорка Школи стоматології Мерілендського університету.

Фізика процесу та винахід для новачків

На відміну від звичайної розмови чи співу, свист взагалі не задіює голосові зв’язки, які залишаються повністю відкритими та беззвучними. Звук народжується завдяки тому, що губи утворюють крихітний круглий отвір спереду, а задня частина язика піднімається до піднебіння, створюючи замкнутий цикл зворотного зв’язку для потоку повітря.

Щоб допомогти тим, хто ніяк не може знайти правильне положення губ, професор Руїз розробив невеликий пристрій під назвою Flutino, надрукований на 3D-принтері. Цей мініатюрний девайс замінює роботу губ і механічно створює необхідну геометрію для видобування звуку, гучність якого під час тестів сягала приголомшливих 100 децибел.

Реклама

«Ви вставляєте його між губами, дуєте, і пристрій виконує всю ту роботу з формування, яку ваш рот не може зробити самостійно», — запевняє винахідник.

Нагадаємо, коли ви сутулитесь, то фактино втрачаєте гроші, адже постава таємно керує вашим життям. Рівна спина під час сидіння не просто береже здоров’я, а й налаштовує мозок на правильні рішення та позитив.

Новини партнерів