Донька Путіна попри санкції опублікувала наукову працю у США

Ймовірна донька Путіна публікується у США / © Getty Images

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Імовірна дочка російського диктатора Володимира Путіна, Катерина Тихонова попри санкції 2024 року опублікувала наукову працю в американському видавництві Allerton Press Inc.

На це звернули увагу журналісти «Вот так».

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Донька Путіна, попри санкції, публікується в американських видавництвах

Наукова стаття присвячена гальванічній корекції нейронного управління зором і є продовженням досліджень, першу частину яких це ж видавництво випустило у світ за кілька років до початку повномасштабної війни РФ проти України.

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Матеріал готувала низка науковців — разом із Тихоновою над ним працювали ректор Московського державного університету Віктор Садовничий, керівник кафедри прикладної механіки Володимир Александров та дослідник із Мексики Хорхе Луїс Гордільо Домінгес.

Компанія Allerton Press спеціалізується на англомовному перекладі й поширенні за кордоном досліджень із країн колишнього СРСР. Цифровою дистрибуцією цих праць опікується Springer Nature, а сам видавничий дім із середини 2000-х входить до складу Pleiades Publishing. Холдингом володіє бізнесмен із російським корінням Олександр Шусторович.

До 2022 року Pleiades тісно співпрацювала з ключовими науковими інституціями РФ та друкувала 150 журналів Російської академії наук.

Після початку повномасштабної війни керівництво Pleiades публічно засудило бойові дії й заявило про розрив відносин із російськими держустановами та заморожування виплат на їхню користь. Попри це, видавництво залишило за собою право співпрацювати з авторами як із приватними особами. Тому там і далі поширюють матеріали Інституту механіки МДУ.

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Катерина Тихонова потрапила під санкції США та низки інших країн навесні 2022 року. Наразі ймовірна донька Путіна керує фондом «Національний інтелектуальний розвиток». Ця структура опікується проєктом «Іннопрактика» при МДУ, а її доходи за роки війни сягнули понад 1,5 млрд рублів.

Разом із колишнім керівником Баварського балету Ігорем Зеленським Тихонова виховує спільну доньку.

Старша донька очільника Кремля — ендокринологиня Марія Воронцова — обіймає посаду доцентки в МДУ, попри те, що перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії. Журналісти з’ясували, що її роботи з медицини регулярно з’являються у закордонних наукових виданнях, зокрема на швейцарських платформах Frontiers та MDPI.

Як родина Путіна подорожує світом за чужі гроші

Нагадаємо, за даними розслідування видання «Проект», члени родини та близькі Володимира Путіна протягом 2014–2023 років здійснили щонайменше 180 перельотів на приватних бізнес-джетах загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів.

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Ці подорожі оплачували та надавали власні літаки щонайменше 10 заможних росіян та олігархів зі списку Forbes, зокрема, Олег Дерипаска, Год Нісанов, Олексій Репік, Іван Стрешинський, Сергій Когогін та інші.

Попри офіційну риторику щодо «ворожого Заходу», колишня дружина Путіна Людмила Очеретна та доньки Катерина Тихонова й Марія Воронцова найчастіше відвідували Німеччину та Францію. Цивільна дружина Аліна Кабаєва здійснила щонайменше 27 перельотів приватними літаками, відвідуючи Лугано, Мальдіви та Казахстан. А її мати, Любов Кабаєва, регулярні рейси здійснює з родиною очільника МЗС Сергія Лаврова.

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