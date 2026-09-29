Бійки, бідність і батько-п’яниця: стали відомі нові факти про дитинство Путіна

Володимир Спиридонович Путін і Володимир Володимирович Путін / © Колаж з фото Associated Press та фото з відкритих джерел

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У новій книзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича з’явилися несподівані спогади про дитинство президента Росії Володимира Путіна. Знайома родини стверджує, що батько майбутнього диктатора зловживав алкоголем, хоча сам очільник Кремля це заперечував.

Про це повідомило російське опозиційне видання «Агентство».

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У книзі Гершковича йдеться, що один із давніх знайомих родини навчався разом із Путіним у ленінградській школі №193 на Басковому провулку. Мати цього знайомого добре пам’ятала бідну сім’ю, яка жила неподалік. Вона розповідала, що батько майбутнього президента РФ Володимир Спиридонович був «дуже питущим» (a heavy drinker).

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Жінка також згадувала про важке життя матері Путіна Марії. За її словами, та працювала нічним сторожем на заводі та прибиральницею. На батьківських зборах вона неодноразово чула, як маленького худорлявого Володю сварили за бійки з іншими дітьми.

Колишній однокласник Путіна своєю чергою згадував, що той часто зазнавав поразок, але попри це ніколи не здавався.

Відомості про важку працю матері Путіна та його конфлікти з однолітками з’являлися й раніше. Зокрема, у книзі «От первого лица», опублікованій 2000 року, та інших біографічних матеріалах зазначалося, що Марія Путіна працювала санітаркою, двірницею, приймала товар у булочній, мила пробірки в лабораторії та була сторожем. 2021 року сам Путін розповідав, що його мати працювала нянечкою в лікарні та нічним сторожем.

Що стосується Володимира Спиридоновича, то відомо, що він брав участь у війні, отримав тяжке поранення, а після її завершення працював у заводській охороні. Згодом він став майстром та входив до парткому.

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У січні 2024 року Путін, розповідаючи про батька, заявив: «По-перше, ніколи, я хочу це наголосити, ніколи не бачив батька п’яним. Загалом такого не було ніколи. Я вже про маму і не говорю. Я ніколи не чув від нього жодного лайливого слова. Взагалі. Ну, про маму теж навіть не говорю».

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ з’ясували, що у Путіна є таємна 8-річна онука Ельза, яка народилася у грудні 2017 року від шлюбу його молодшої доньки Катерини Тихонової та балетмейстера Ігоря Зеленського. Дівчинка записана під прізвищем матері — Тихонова, а по батькові — Ігорівна. Ім’я дитини, ймовірно, пов’язане з інтересом Тихонової до американських мультфільмів.

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