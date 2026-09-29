Що таке "мокрий шовк" і чому його зараз вибирають частіше, ніж звичайні паперові шпалери

Поради для сучасного ремонту / © Фото з відкритих джерел

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Звичайні паперові шпалери поступово поступаються місцем більш сучасним варіантам оздоблення стін. Один із них — декоративне покриття «мокрий шовк», яке створює на поверхні ефект дорогої тканини з м’якими переливами. Воно має особливо ефектний вигляд за різного освітлення: вдень стіна може здаватися майже матовою, а ввечері штучне світло підкреслює її перламутрову текстуру.

Раніше ми писали про рідкі шпалери і чому вони набагато кращі за звичайні паперові.

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Що таке «мокрий шовк»

Мокрий шовк — це тонкошарове декоративне покриття, яке імітує поверхню натурального шовку. У складі конкретних матеріалів можуть використовуватися акрилові компоненти, перламутрові пігменти та інші добавки, завдяки яким стіна отримує характерний блиск і глибину кольору. Фахівці також описують «мокрий шовк» як декоративне покриття з перламутровими частинками, що змінює вигляд залежно від кута падіння світла.

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Це не звичайні рідкі шпалери у класичному розумінні. Назву «шовкові шпалери» іноді використовують для різних декоративних матеріалів, тому перед покупкою варто дивитися саме на склад і технологію нанесення.

Чому «мокрий шовк» вибирають для сучасного ремонту

Головна перевага такого оздоблення — відсутність стиків. На відміну від рулонних шпалер, декоративне покриття наноситься суцільним шаром, тому на стіні не видно смуг від полотен.

Ще одна особливість — можливість створювати різний візуальний ефект залежно від техніки нанесення. Навіть один і той самий колір може мати різний вигляд, якщо змінити напрям мазків та освітлення.

«Мокрий шовк» особливо доречний у вітальні, спальні, передпокої або домашньому кабінеті. У невеликих кімнатах краще використовувати спокійні відтінки з помірним перламутровим ефектом, щоб стіни не виглядали надто блискучими.

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Секрет ідеального результату — підготовка стін

Попри ефектну назву, саме декоративне покриття не здатне приховати всі недоліки основи. Нерівності та дефекти можуть стати ще помітнішими, особливо за бічного освітлення. Тому перед нанесенням стіну потрібно добре вирівняти, зашпаклювати та загрунтувати.

Згідно технології ремонтних робіт також рекомендовано наносити покриття на підготовлену та загрунтовану поверхню, а сам матеріал наносити тонкими шарами спеціальним інструментом.

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