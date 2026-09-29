У комбінезоні з глибоким декольте: Єва Лонгорія вийшла на подіум у Парижі

Єва Лонгорія / © Getty Images

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Єва Лонгорія стала однією із зіркових учасниць шоу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», яке відбулося у межах Тижня моди в Парижі. Показ біля Ейфелевої вежі був присвячений індивідуальності, жіночій упевненості та свободі самовираження.

На подіум акторка вийшла у чорному комбінезоні без рукавів, з глибоким V-подібним декольте і вільними штанями зі складками. Широкий атласний пояс підкреслив талію Єви.

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Єва Лонгорія / © Getty Images

Лонгорія доповнила вбрання чорними босоніжками на підборах, масивним золотистим кольє і сережками-цвяшками. У зірки було гарне укладання з локонами, насичений макіяж, молочний манікюр і чорний педикюр.

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Єва впевнено крокувала подіумом і позувала фотографам із широкою усмішкою.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на Global Gift Gala Madrid 2026 прийшла у золотій обтислій сукні, яка в районі грудей була на неї замала.

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