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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
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1 хв

У комбінезоні з глибоким декольте: Єва Лонгорія вийшла на подіум у Парижі

51-річна акторка в ефектному вечірньому образі продефілювала на шоу L'Oréal.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія стала однією із зіркових учасниць шоу Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», яке відбулося у межах Тижня моди в Парижі. Показ біля Ейфелевої вежі був присвячений індивідуальності, жіночій упевненості та свободі самовираження.

На подіум акторка вийшла у чорному комбінезоні без рукавів, з глибоким V-подібним декольте і вільними штанями зі складками. Широкий атласний пояс підкреслив талію Єви.

Єва Лонгорія / © Getty Images

Єва Лонгорія / © Getty Images

Лонгорія доповнила вбрання чорними босоніжками на підборах, масивним золотистим кольє і сережками-цвяшками. У зірки було гарне укладання з локонами, насичений макіяж, молочний манікюр і чорний педикюр.

Єва впевнено крокувала подіумом і позувала фотографам із широкою усмішкою.

Нагадаємо, Єва Лонгорія на Global Gift Gala Madrid 2026 прийшла у золотій обтислій сукні, яка в районі грудей була на неї замала.

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