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Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 вересня
Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.
Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 вересня?
Місяць розповідає
День духовного перетворення, який полегшує моральний стан і змінює погляд на світ з песимістичного на оптимістичний. Ми починаємо бачити шляхи виходу з проблемних ситуацій, які ще вчора здавалися абсолютно безнадійними.
Місяць рекомендує
Можна розпочинати будь-які — навіть найскладніші — справи, але лише за умови, що все, що було розпочато раніше, вже завершено; інакше доведеться витрачати дорогоцінний час на недоробки. Цей день також сприятливий у фінансовому плані: можна розраховувати на несподівані надходження на картку — наприклад, отримання довгоочікуваного гонорару.
Місяць застерігає
Варто остерігатися недобросовісних колег, які, припустившись помилки, можуть спробувати звинуватити в ній вас — не можна дозволити їм використовувати себе. Не найкращий день для ділових переговорів та особистих пояснень — через недорікуватість, яка цього дня вас охопить, ви не зможете нікого переконати у своїй правоті, тож не варто навіть намагатися це зробити.
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