Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 вересня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 вересня?

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Місяць розповідає

День духовного перетворення, який полегшує моральний стан і змінює погляд на світ з песимістичного на оптимістичний. Ми починаємо бачити шляхи виходу з проблемних ситуацій, які ще вчора здавалися абсолютно безнадійними.

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Місяць рекомендує

Можна розпочинати будь-які — навіть найскладніші — справи, але лише за умови, що все, що було розпочато раніше, вже завершено; інакше доведеться витрачати дорогоцінний час на недоробки. Цей день також сприятливий у фінансовому плані: можна розраховувати на несподівані надходження на картку — наприклад, отримання довгоочікуваного гонорару.

Місяць застерігає

Варто остерігатися недобросовісних колег, які, припустившись помилки, можуть спробувати звинуватити в ній вас — не можна дозволити їм використовувати себе. Не найкращий день для ділових переговорів та особистих пояснень — через недорікуватість, яка цього дня вас охопить, ви не зможете нікого переконати у своїй правоті, тож не варто навіть намагатися це зробити.

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