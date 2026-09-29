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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 вересня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і напрямок нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 30 вересня?

Місяць розповідає

День духовного перетворення, який полегшує моральний стан і змінює погляд на світ з песимістичного на оптимістичний. Ми починаємо бачити шляхи виходу з проблемних ситуацій, які ще вчора здавалися абсолютно безнадійними.

Місяць рекомендує

Можна розпочинати будь-які — навіть найскладніші — справи, але лише за умови, що все, що було розпочато раніше, вже завершено; інакше доведеться витрачати дорогоцінний час на недоробки. Цей день також сприятливий у фінансовому плані: можна розраховувати на несподівані надходження на картку — наприклад, отримання довгоочікуваного гонорару.

Місяць застерігає

Варто остерігатися недобросовісних колег, які, припустившись помилки, можуть спробувати звинуватити в ній вас — не можна дозволити їм використовувати себе. Не найкращий день для ділових переговорів та особистих пояснень — через недорікуватість, яка цього дня вас охопить, ви не зможете нікого переконати у своїй правоті, тож не варто навіть намагатися це зробити.

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