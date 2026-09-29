Наскільки швидкі реактивні «Шахеди»: у КМВА розповіли, за скільки вони пролітають Київ

Безпілотники / © ТСН

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Реактивному «Шахеду», якими Росія атакує українську столицю, потрібно лише близько трьох хвилин, щоб перетнути Київ з одного боку в інший.

Про це заявив т.в.о. начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов, передає «Телеграф».

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«Реактивний "Шахед" пролітає Київ з одного боку в інший за три хвилини», — сказав Ткачов.

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Чим реактивні «Шахеди» відрізняються від звичайних

Реактивний ударний безпілотник оснащений турбореактивним двигуном замість звичайного гвинтового двигуна внутрішнього згоряння.

Такі дрони можуть розвивати швидкість близько 400–650 км/год. Для порівняння, звичайні «Шахеди» летять зі швидкістю приблизно 150–250 км/год. За швидкістю та принципом дії реактивні безпілотники наближаються до крилатих ракет.

Через високу швидкість такі цілі значно складніше перехоплювати мобільним вогневим групам і стандартним дронам-перехоплювачам, які розраховані на повільніші безпілотники.

Для боротьби з реактивними дронами можуть знадобитися зенітні ракетні комплекси малої дальності та винищувальна авіація.

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Кремль може змінювати «теорію перемоги» у війні

Аналітики ISW припускають, що Володимир Путін переглядає свою так звану «теорію перемоги» у війні проти України. Раніше вона значною мірою спиралася на розрахунок, що російська армія зможе безперервно наступати доти, доки не досягне своїх цілей або не змусить Україну капітулювати.

На тлі повільного просування російських військ і контрнаступальних дій Сил оборони Кремль, за оцінкою аналітиків, може робити дедалі більшу ставку на масовані дальні удари ракетами та реактивними безпілотниками.

В ISW вважають, що взимку 2026–2027 років Росія може посилити атаки на енергетичну та іншу критично важливу інфраструктуру України, розраховуючи таким чином посилити тиск і досягти перелому до весни 2027 року.

За словами президента Володимира Зеленського, Москва планує витратити близько 12 млрд доларів на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів. Водночас аналітики звертають увагу на складнощі з перехопленням таких БПЛА та обмежену кількість ракет до систем Patriot.

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