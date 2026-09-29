Шість кілець ППО для одного Путіна: генерал розповів, у яких бункерах ховається диктатор

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін значну частину часу проводить у захищених резиденціях і бункерах. За словами Маломужа, повномасштабна війна проти України вплинула на поведінку кремлівського диктатора. Путін став обережнішим, обмежив поїздки територією Росії та звузив коло людей, яким довіряє.



Про це в ефірі «24 Каналу» розповів генерал армії України Микола Маломуж, який очолював Службу зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках.

«Путін обмежує себе в усіх ситуаціях у плані поїздок по Росії, тому що не має впевненості, що не буде навіть зради з боку спецслужб. Не тільки з боку місцевих представників чи обслуговувального персоналу», — сказав Маломуж.

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За його словами, російський диктатор побоюється можливих замахів, змов, хвороб і навіть зради з боку людей, які перебувають поруч.

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Генерал стверджує, що Путін підтримує регулярний контакт лише з двома-трьома особами. Інших співрозмовників він, нібито, тримає на відстані, проводить зустрічі онлайн або спілкується з ними під час великих заходів, зокрема засідань Ради безпеки РФ.

Навколо резиденції — шість кілець ППО

На тлі посилення атак українських безпілотників Путін, за словами Маломужа, дедалі більше часу проводить у Підмосков’ї. Саме там, як стверджує генерал, система протиповітряної оборони навколо його резиденції значно потужніша, ніж біля самої Москви.

«Особливо навколо його резиденції — шість кілець. Не три, як біля Москви, а шість», — заявив Маломуж.

Він також розповів про підземні комплекси, які нібито можуть захистити керівництво Росії навіть у разі ядерного удару.

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«Це підземні містечка, де забезпечується його збереження від термоядерних ударів навіть при прямому попаданні», — сказав генерал.

Кремль посилює охорону Путіна

Російський диктатор Володимир Путін від початку повномасштабної війни вже кілька разів збільшував чисельність власної охорони. Наприкінці серпня він підписав черговий указ про розширення штату центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО) — до 812 осіб.

За даними аналітичного центру Jamestown Foundation, від 2022 року штат центрального апарату ФСО зріс на 12%. Експерти вважають, що це може свідчити не лише про побоювання ударів українських дронів, а й про недовіру Путіна до власного оточення та російських силових структур.

Водночас охорона російського президента запроваджує дедалі жорсткіші правила для людей, які мають доступ до нього. Зокрема, від весни 2026 року посадовці та гості, за даними журналістів, мають залишати перед зустрічами не лише телефони, а й годинники.

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Що відомо про резиденції Путіна

Раніше журналісти розповідали про масштабну реконструкцію офіційної резиденції російського президента «Бочаров ручей» у Сочі. За даними російської служби BBC, старі будівлі там почали зносити 2024 року, а замість них зводять новий комплекс.

Журналісти з’ясували, що роботи проводять за закритим державним оборонним замовленням Федеральної служби охорони Росії. Генеральним підрядником, за їхніми даними, стала компанія, зареєстрована в окупованому Криму.

Маломуж також заявив, що Валдайська резиденція Путіна нібито вже «нейтралізована», а сочинська перебуває у занепаді.

Нагадаємо, у Росії заявляли про нібито атаку 91 українського безпілотника на Валдайську резиденцію Путіна. Володимир Зеленський і МЗС України спростували ці твердження.

Кремль приховує стан здоров’я Путіна

Окремо Маломуж прокоментував стан здоров’я російського диктатора. Він наголосив, що оцінити його за офіційними відео складно, оскільки всі зображення Путіна, які публікує Кремль, проходять попередню перевірку.

За словами генерала, російська влада намагається показувати Путіна виключно здоровим і дієздатним — без ознак втоми, хвороби чи проблем із пересуванням.

«Ідея така, щоб він ніде не був або в пригніченому, або у хворобливому стані, або в стані якоїсь недієздатності», — сказав Маломуж.

Він додав, що спецслужби можуть аналізувати зовнішність диктатора, його поведінку та фізичний стан під час публічних заходів.

Раніше Путін ховався у бункерах

Тема підвищених заходів безпеки навколо Путіна вже неодноразово з’являлася у розслідуваннях журналістів. Зокрема, ми писали про укріплені об’єкти, підземні приміщення та особливі маршрути пересування російського президента.

Також увагу привертала так звана «палацова» інфраструктура Путіна — мережа резиденцій, які охороняють Федеральна служба охорони та інші силові структури. Після повномасштабного вторгнення Росії ці об’єкти перетворилися з «місць відпочинку» кремлівського терориста на «фортеці», де він намагається сховатися, побоюючись атак Сил оборони України.

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