Шесть колец ПВО для одного Путина: генерал рассказал, в каких бункерах скрывается диктатор

Владимир Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин большую часть времени проводит в защищенных резиденциях и бункерах. По словам Маломужа, полномасштабная война против Украины повлияла на поведение кремлевского диктатора. Путин стал более осторожным, ограничил поездки по территории России и сузил круг людей, которым доверяет.



Об этом в эфире «24 Канала» рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж, возглавлявший Службу внешней разведки Украины в 2005–2010 годах.

«Путин ограничивает себя во всех ситуациях в плане поездок по России, потому что не уверен, что не будет даже измены со стороны спецслужб. Не только со стороны местных представителей или обслуживающего персонала», — сказал Маломуж.

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По его словам, российский диктатор опасается возможных покушений, заговоров, болезней и даже измены со стороны находящихся рядом людей.

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Генерал утверждает, что Путин поддерживает регулярный контакт только с двумя-тремя лицами. Других собеседников он якобы держит на расстоянии, проводит встречи онлайн или общается с ними во время больших мероприятий, в том числе заседаний Совета безопасности РФ.

Вокруг резиденции — шесть колец ПВО

На фоне усиления атак украинских беспилотников Путин, по словам Маломужа, все больше проводит в Подмосковье. Там же, как утверждает генерал, система противовоздушной обороны вокруг его резиденции значительно мощнее, чем у самой Москвы.

«Особенно вокруг его резиденции — шесть колец. Не три, как у Москвы, а шесть», — заявил Маломуж.

Он также рассказал о подземных комплексах, которые, якобы, могут защитить руководство России даже в случае ядерного удара.

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«Это подземные городки, где обеспечивается его сохранность от термоядерных ударов даже при прямом попадании», — сказал генерал.

Кремль усиливает охрану Путина

Российский диктатор Владимир Путин с начала полномасштабной войны уже несколько раз увеличивал численность собственной охраны. В конце августа он подписал очередной указ о расширении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) — до 812 человек.

По данным аналитического центра Jamestown Foundation, с 2022 года штат центрального аппарата ФСО вырос на 12%. Эксперты считают, что это может свидетельствовать не только об опасениях ударов украинских дронов, но и о недоверии Путина к собственному окружению и российским силовым структурам.

В то же время охрана российского президента вводит все более жесткие правила для людей, имеющих доступ к нему. В частности, с весны 2026 должностные лица и гости, по данным журналистов, должны оставлять перед встречами не только телефоны, но и часы.

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Что известно о резиденции Путина

Ранее журналисты рассказывали о масштабной реконструкции официальной резиденции российского президента «Бочаров ручей» в Сочи. По данным российской службы BBC, старые здания там начали сносить в 2024 году, а вместо них строят новый комплекс.

Журналисты выяснили, что работы проводятся по закрытому государственному оборонному заказу Федеральной службы охраны России. Генеральным подрядчиком, по их данным, стала компания, зарегистрированная в оккупированном Крыму.

Маломуж также заявил, что Валдайская резиденция Путина якобы уже нейтрализована, а сочинская находится в упадке.

Напомним, в России заявляли о якобы атаке 91 украинского беспилотника на Валдайскую резиденцию Путина. Владимир Зеленский и МИД Украины опровергли эти утверждения.

Кремль скрывает состояние здоровья Путина

Отдельно Маломуж прокомментировал состояние здоровья российского диктатора. Он подчеркнул, что оценить его по официальным видео сложно, поскольку все изображения Путина, публикуемые Кремлем, проходят предварительную проверку.

По словам генерала, российские власти пытаются показывать Путина исключительно здоровым и дееспособным — без признаков усталости, болезни или проблем с передвижением.

«Идея такова, чтобы он нигде не был либо в подавленном, либо в болезненном состоянии, либо в состоянии какой-то недееспособности», — сказал Маломуж.

Он добавил, что спецслужбы могут анализировать облик диктатора, его поведение и физическое состояние во время публичных мероприятий.

Ранее Путин прятался в бункерах

Тема повышенных мер безопасности вокруг Путина уже не раз появлялась в расследованиях журналистов. В частности, мы писали об укрепленных объектах, подземных помещениях и специальных маршрутах передвижения российского президента.

Также внимание привлекала так называемая «дворцовая» инфраструктура Путина — сеть резиденций, охраняемых Федеральной службой охраны и другими силовыми структурами. После полномасштабного вторжения России эти объекты превратились из «мест отдыха» кремлевского террориста в «крепости», где он пытается скрыться, опасаясь атак Сил обороны Украины.

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