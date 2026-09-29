Жених Леси Никитюк появился на публике после операции и ответил, вернётся ли он на службу

Леся Никитюк с женихом

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Жених телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, после операции на ноге рассказал о своем выздоровлении и возвращении на службу в ВСУ.

Еще недавно военный показал подписчикам фото из больничной палаты, где он находился с гипсом на ноге. Позже мужчина сообщил, что перенес операцию. Причину травмы он решил не разглашать. Однако состояние здоровья Бабчука сразу же вызвало вопросы относительно его дальнейшей службы. Подписчики поинтересовались, означает ли операция возможное увольнение из армии. Ответ Дмитрия оказался однозначным.

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Дмитрий Бабчук

Военный дал понять, что не планирует уходить со службы. Сейчас он сосредоточен на восстановлении и ждет момента, когда сможет полноценно передвигаться. Как только нога позволит вернуться к привычным нагрузкам, Бабчук собирается вновь приступить к выполнению своих военных обязанностей.

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«Сейчас постепенно восстанавливаюсь, как только смогу нормально ходить, брошусь на войну, потому что задачи сами по себе не выполняются», — написал Дмитрий.

Дмитрий Бабчук

В жизни Дмитрия есть ещё одна важная роль, не связанная напрямую с армией. Помимо службы, он занимается воспитанием детей и находит время для семьи. Поэтому пока военный восстанавливается после операции, его жизнь состоит не только из возвращения к выполнению боевых задач, но и из заботы о близких.

Дмитрий Бабчук

Известно, что Дмитрий связал свою жизнь с военным делом ещё в 2016 году, когда начал службу в морской пехоте. Через два года он присоединился к 35-й отдельной бригаде морской пехоты. Позже служил в отдельном подводном противодиверсионном отряде, а затем — в 73-м морском центре специальных операций ССО.

Напомним, недавно Леся Никитюк порадовала поклонников фотографией с годовалым сыном, который уже подрос, и рассмешила всех его проделкой в машине.

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