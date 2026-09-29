"Сыночка-корзиночка": жена Решетника призналась, кто из трёх сыновей больше всего "трепает" ей нервы

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Жена ведущего Григория Решетника — блогер Кристина — рассказала о своих трёх сыновьях и призналась, кто из них больше всего испытывает её нервы, а кто стал настоящим «малышом».

Утро в многодетной семье Решетников далеко не всегда начинается спокойно. Кристина призналась, что двое её сыновей регулярно заставляют её нервничать. Один из них не слишком спешит уделять внимание учебе. Другой категорически не хочет вовремя ложиться спать. А вот самый младший неожиданно стал примером для старших. Более того, мальчик уже в свои пять лет демонстрирует немалую самостоятельность.

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«Мой старший сын. А на самом деле самый младший) Сам просыпается, ест, чистит зубы, одевается и стоит в дверях, готов к отправлению в школу», — с улыбкой рассказала Кристина о младшем сыне Саше.

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Сообщение Кристины / © instagram.com/kristina_reshetnik

Особенно маму удивило то, что пятилетний мальчик сам начал следить за порядком в своей комнате. Причём делает это без напоминаний. Однажды утром Кристина зашла в комнату и увидела, как сын сам застилает кровать, ведь накануне она попросила его делать это каждый день.

«Захожу в комнату, а он застилает кровать без напоминаний, просто так — говорит: „Мам, ну ты же вчера утром сказала, что теперь надо застилать всегда!“))», — вспомнила многодетная мама.

А вот со старшими сыновьями ситуация несколько сложнее. 13-летний Иван, по словам Кристины, заставляет её переживать из-за его отношения к учебе. А у 8-летнего Дмитрия другая проблема — вечером его трудно уложить спать, а утром приходится буквально вытаскивать из постели. Именно поэтому Кристина в шутку назвала Сашу своей особой надеждой среди трёх сыновей.

«Саша ничего не болтал)) сынок-корзиночка)) вот на кого надежда, что маме и папе будет помощь в старости», — пошутила она.

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Сообщение Кристины / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кстати, у супругов Григория и Кристины Решетников трое сыновей — Иван, Дмитрий и Саша. Младший мальчик, судя по рассказам мамы, уже сейчас удивляет родителей своей самостоятельностью, тогда как старшие братья дают ей гораздо больше поводов для беспокойства.

Напомним, недавно супруги Решетники посетили знаковое место и показали, где в Украине зародился их роман.

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