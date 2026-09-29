РФ подбирается к польской границе: Туск заявил об «очень сложных неделях»

Туск заявил об угрозе со стороны РФ для поляков / © Associated Press

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Сегодня, 29 сентября, прозвучало очередное тревожное заявление от правительства Польши: ближайшие недели и месяцы могут быть чрезвычайно сложными из-за существенного обострения российской агрессии против Украины. Чего ждать полякам и украинцам, живущим в соседней стране?

Об этом рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет TVP Info.

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Российские удары все ближе к Польше: Туск предупредил о сложном периоде

Как отметил Туск, российские удары разворачиваются в непосредственной близости от польской границы. В то же время он заверил, что власти и все спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить любые угрозы для собственной территории.

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«Мы сосредоточены на том, чтобы ничего плохого не произошло на польской стороне», — подчеркнул глава правительства перед началом заседания Совета министров 29 сентября.

Глава правительства отдельно остановился на произошедшем в понедельник неподалеку от польско-украинского пункта пропуска «Дорогуск — Ягодин», где российский беспилотник попал в цель на украинской стороне, недалеко от границы с Польшей.

«Каждую ночь или каждый день нам приходится постоянно мобилизовать наши воздушные силы, поскольку атаки России вблизи польской границы, в частности на пограничные переходы и инфраструктуру вблизи границы, стали постоянными», — заявил Туск.

По его словам, из-за напряженной обстановки за восточной границей польские силовые и оборонные структуры находятся в состоянии максимальной готовности.

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«Нас ждут очень сложные недели и месяцы, связанные с все более агрессивной позицией России по отношению к Украине, и, к сожалению, эти агрессивные действия России по отношению к Украине все ближе и ближе к нашей границе», — добавил Дональд Туск.

Премьер-министр Польши также оценил оперативность координации с украинскими коллегами. Польша регулярно и без промедления получает данные о воздушных объектах, двигающихся в направлении ее границ. Он добавил, что украинские военные пытаются оперативно устранить эту угрозу.

В понедельник, 28 сентября, во время очередной массированной атаки РФ на украинские города Правительственный центр безопасности Польши (RCB) разослал жителям Люблинского воеводства экстренные уведомления о возможной угрозе с воздуха. Воздушное пространство Польши в этот раз нарушено не было.

Впрочем, спикер Оперативного командования видов Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский подтвердил, что вражеский дрон упал на территории Украины совсем рядом с пограничным переходом «Дорогуск — Ягодин».

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Впоследствии вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил в соцсети X, что речь шла о реактивном беспилотнике, который взорвался ориентировочно в двух километрах от украинско-польской границы возле Дорогуска.

Российская угроза для Польши: последние новости

Напомним, Министерство внутренних дел Польши опубликовало для граждан официальную инструкцию по действиям в случае воздушного нападения. Документ распространят среди местных органов власти и опубликуют в интернете как дополнение к действующему «Руководству по безопасности».

Главная цель материалов — подготовить население к надлежащей и автоматической реакции после получения уведомления об угрозе.

Инструкция объясняет порядок действий гражданского населения сразу после звука сирены как на улице, так и в помещении. В частности, в ней разъяснено, как действовать при отсутствии специализированного бомбоубежища и какие места в домах безопасны, включая применение правила «двух стен» и использование цокольных этажей.

Кроме того, в нем говорится о перечне вещей для «тревожного чемоданчика»: документов, медикаментов, павербанков, воды и продуктов длительного хранения.

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